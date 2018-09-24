Эксперты выяснили отношение японцев к мирному договору с Россией
24 сентября 2018 23:30
23
Большинство жителей Страны восходящего солнца считают, что сначала надо решить территориальный вопрос, таким образом они поддерживают курс японского правительства. Заключение мирного договора без дополнительных условий и до конца года одобряют только 14% респондентов.
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 сентября 2018 23:30
Согласно опросу, большинство местных жителей поддерживают в этом решении курс своего правительства. Политика региона
22
24 сентября 2018 22:02
Предполагается, что окончательно решение будет оформлено на этой неделе. Политика региона
133
24 сентября 2018 17:16
Политика региона
122
Выборы 2018
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
132
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
217
17 сентября 2018 14:42
В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу. Выборы 2018
425
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
535
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15424
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
577
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
785
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
820
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1128
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
744
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
824
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1826
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1282
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1418
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1370
Мероприятия