Эксперты Кудрина назвали «неадекватным» муниципальный фильтр
14 августа 2017 16:05
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Эксперты проанализировали итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах глав регионов 10 сентября. Они привели примеры «неадекватности» (это определение несколько раз встречается в докладе) муниципального фильтра, из-за которого многие известные кандидаты лишились возможности баллотироваться.
Муниципальный фильтр появился в 2012 году вместе с возвращением прямых выборов губернаторов впервые с 2004 года. Фильтр обязывает кандидатов в губернаторы заручаться поддержкой местных депутатов. Для того, чтобы баллотироваться на должность, необходимо собрать подписи муниципальных депутатов, в зависимости от региона от 5 до 10% от общего числа парламентариев.
Для определения числа эффективных (значимых) кандидатов эксперты КГИ использовали индекс Лааско — Таагепера. Чем меньше индекс, тем ниже конкуренция на выборах. К примеру, если один кандидат набирает около 100% голосов, индекс будет стремиться к единице — соответственно, выборы неконкурентны, пояснил РБК один из авторов доклада Аркадий Любарев. С момента введения фильтра эффективное число кандидатов резко снизилось. Если в 2004 году этот показатель только в восьми кампаниях из 23 был ниже двух, то в 2014–2016 годах — в 43 из 58. Иными словами, в 2004 году неконкурентные кампании были скорее исключениями, сейчас же исключениями стали конкурентные кампании, говорится в докладе.
Снизился и формальный показатель конкуренции (среднее число кандидатов на мандат). В губернаторы было выдвинуто 107 кандидатов, а зарегистрировано 75 (4,7 на регион в среднем), в 2004–2005 годах этот показатель составлял 7,0.
Эти данные подчеркивают, что механизм муниципального фильтра «фактически делает невозможным проведение в абсолютном большинстве случаев реально альтернативных выборов», отмечают эксперты. По их словам, исключения возможны только в тех случаях, когда администрация региона вынуждена неформально согласиться на допуск на выборы оппонента губернатора. Такой институт является «политически непригодным», считают авторы доклада.
Многие потенциальные кандидаты с высоким уровнем известности и большим электоральным опытом фактически не участвуют в выборах, отмечают эксперты. А зарегистрированные кандидаты, по их словам, в реальности собирают крайне незначительный процент голосов на выборах.
Недопуск на выборы губернатора Свердловской области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, «получившего массовую поддержку избирателей, является еще одним свидетельством неадекватности муниципального фильтра и всей системы выдвижения и регистрации на губернаторских выборах, включая и отсутствие права на самовыдвижение, вынуждающего кандидатов прибегать к услугам политических партий», говорится в докладе. Выдвинутый «Яблоком» Ройзман не смог собрать подписи депутатов. В ответ на критику фильтра Ройзманом председатель ЦИКа Элла Памфилова заявляла о том, что его выдвижение на выборы произошло с нарушениями.
Другой сильный незарегистрированный кандидат — главный оппонент врио главы Бурятии Алексея Цыденова, сенатор, бывший депутат Госдумы кандидат КПРФ Вячеслав Мархаев. Он не смог одолеть фильтр из-за дублирующихся с другими кандидатами подписями. Ситуацию с «двойными» подписями коммунист объяснил невозможностью взять подписи у других депутатов. По его словам, Цыденов собрал больше подписей, чем было сдано в избирком, чтобы «создать искусственные препятствия выдвижению других кандидатов».
Отказ в регистрации Мархаеву — это уже шестой случай за шесть лет, когда муниципальный фильтр не преодолевает кандидат от КПРФ, обращают внимание эксперты. Эти факты являются «красноречивым свидетельством неадекватности муниципального фильтра», говорится в исследовании.
Упреки в том, что оппозиционные кандидаты не ведут должной работы с муниципальными депутатами и поэтому не регистрируются, по мнению экспертов КГИ, несостоятельны. Ни в одном регионе с момента введения фильтра ни одна оппозиционная партия (кроме КПРФ в отдельных регионах) не имела в своем составе необходимого для его преодоления числа муниципальных депутатов и избираемых населением глав МСУ, отмечается в докладе. Среди подписей депутатов в поддержку почти всех зарегистрированных в 2012–2016 кандидатов в губернаторы присутствовали подписи депутатов-единороссов.
Из-за фильтра многие кандидаты с серьезными электоральными шансами заранее отказываются от участия в выборах, отмечают авторы доклада. Не имея собственных ресурсов для преодоления фильтра, партии «становятся еще более зависимыми от региональной властной машины и стараются сами выдвигать только кандидатов, для регистрации которых можно получить подписи лояльных власти муниципальных депутатов», считают эксперты.
Так, в Марий Эл КПРФ просто не выдвинула на выборах главы республики своего кандидата Сергея Мамаева, который на выборах 2015 года занял второе место, но поддержала врио главы региона единоросса Александра Евстифеева.
Рязанское отделение КПРФ сначала выдвинуло кандидатом в губернаторы Андрея Любимова, сына бывшего губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова, но позднее провело новую конференцию, на которой выдвинуло уже другого кандидата. Эксперты предполагают, что это может объясняться неформальными отношениями с исполнительной властью, которую насторожило выдвижение однофамильца баллотирующегося действующего главы региона.
Муниципальный фильтр понижает конкуренцию на выборах, так как партии вынуждены обращаться к «Единой России», но есть и позитивное влияние — фильтр стимулирует кандидатов в губернаторы создавать региональные коалиции, куда входили бы муниципальные депутаты и представители элит, считает политолог, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. По его словам, Мархаеву не удалось зарегистрироваться из-за технологических ошибок его штаба, а Ройзман не был серьезно настроен собрать подписи.
Фильтр нельзя просто отменить, но можно реформировать — или снизить его требования, или не применять к парламентским партиям, или разрешить депутатам отдавать свою подпись нескольким кандидатам, заключает Орлов.
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Комментарии
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