Я нашел ошибку
Главные новости: 
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Обязательное подтверждение регистрации через электронную почту и телефонные номера.
Чтобы избавиться от «троллей» и бот-аккаунтов, Twitter введет новые правила регистрации
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.
Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации
Он стал первым наставником за 28 лет, которому удалось вывести египтян на чемпионат мира.
Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.
Дмитрий Азаров: "Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет"
На улице Куйбышева в Самаре провели танцевальный парад
На улице Куйбышева в Самаре провели танцевальный парад: фото
В последнем туре немцы проиграли Южной Корее и вылетели с турнира.
Сборная Германии потеряла титул чемпиона мира по футболу
Приходите на площадь Куйбышева!
‏Пол Окенфолд завтра выступит на площади Куйбышева на фнфесте
сегодня  Четверг, 28 июня, 00:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 63.14
0.35
EUR 73.6
0.19
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации

27 июня 2018 23:26
101
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.
Мэр Москвы Сергей Собянин может выдвинуть бывшего помощника президента по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина на пост представителя столицы в Совете Федерации. Об этом РБК рассказал источник в верхней палате и подтвердил собеседник, близ​кий к мэрии Москвы. Его кандидатура обсуждается, но пока не утверждена окончательно, уточнил источник РБК, близкий к столичным властям.

Чтобы стать сенатором от исполнительной власти Москвы, Кожин должен быть среди трех кандидатов в члены верхней палаты, которых Сергей Собянин представит при регистрации кандидатом в мэры столицы. 26 июня глава предвыборного штаба московского мэра Константин Ремчуков заявил, что Собянин рассматривает четыре кандидатуры на пост представителя в Совфеде. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на сообщение РБК.

Кресло сенатора Кожину уступит 93-летний Владимир Долгих, в прошлом секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК. О том, что он покинет Совет Федерации вместе с еще 16 сенаторами, РБК сообщал 18 июня. Помощник сенатора Долгих отказался комментировать возможные перестановки в палате.​

По закону «О порядке формирования Совета Федерации» кандидат в сенаторы должен провести в регионе, который будет представлять, не менее пяти лет непосредственно до выдвижения или не менее 20 лет в совокупности. Кожин отвечает этому требованию: он с 1999 года работает в Москве.

В середине июня Кожин не вошел в новый состав администрации президента. Помимо него постов помощников президента лишились Евгений Школов, ответственный за вопросы госслужбы и кадров, Николай Цуканов, отвечавший за развитие местного самоуправления, и Игорь Щеголев, курировавший управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Щеголев и Цуканов 26 июня были назначены полномочными представителями президента в Центральном и Уральском федеральных округах.

В единый день голосования, 9 сентября, состоятся выборы 26 губернаторов и депутатов заксобраний 16 регионов. По итогам выборов в Совфеде могут смениться до 42 сенаторов. РБК писал о том, что свои посты покинут, в частности, оба представителя Кемеровской области, сенатор от Иркутской области, представители Смоленской и Московской областей.

Владимиру Кожину 59 лет, он родился в Ленинграде. В 1991 году он возглавил научно-производственное объединение «Азимут». В 1993-м стал гендиректором Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. С 1994 года он стал главой Северо-Западного регионального центра Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, в 1999-м возглавил службу. В 2000 году Кожин стал управляющим делами президента и занимал эту должность до 2014 года, причем в 2005–2008 годах он тесно взаимодействовал с Собяниным, который тогда был руководителем президентской администрации. В 2014 году Кожин стал помощником президента по вопросам военно-технического сотрудничества.

Для Кожина приход в Совет Федерации — это вариант «заслуженного отдыха», сказал РБК политолог Алексей Макаркин. В прошлом Кожин был одним из самых влиятельных управделами президента, поэтому его уход от дел можно назвать поэтапным, отметил эксперт. «Его не хотели обижать, поэтому сначала его перевели с очень значимой должности на менее важную — помощником по военно-техническим вопросам», — пояснил свою точку зрения Макаркин. На посту помощника Кожин «вряд ли мог что-то всерьез реформировать», потому что военно-техническая сфера «очень плотно» контролируется главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «И вот сейчас настало время еще более полной отставки — в Совфед», — добавил политолог. В то же время для Собянина выдвижение в качестве его сенатора заметной фигуры — плюс в глазах избирателей, считает Макаркин.

​Ожидаемым переход Кожина в верхнюю палату назвал и политолог Андрей Колядин, бывший сотрудник администрации президента. «Эта должность — синекура для него. Перевод Кожина в верхнюю палату — дополнительное подтверждение для ближайшего окружения Путина, что президент отслуживших стране на ключевых постах не бросает», — говорит он.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
27 июня 2018  23:26
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.
Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.   Политика региона
81
27 июня 2018  22:07
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.
Дмитрий Азаров: "Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет"
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.  Политика региона
176
27 июня 2018  17:56
Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.
Дмитрий Азаров во время прямого эфира: "У меня в сутках 28 часов"
Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.   Политика региона
157
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
36
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
47
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
639
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1753
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
610
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
691
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
160
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
110
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
117
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1023
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2343
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
103
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
494
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
781
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
946
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда