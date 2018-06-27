Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации

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Чтобы стать сенатором от исполнительной власти Москвы, Кожин должен быть среди трех кандидатов в члены верхней палаты, которых Сергей Собянин представит при регистрации кандидатом в мэры столицы. 26 июня глава предвыборного штаба московского мэра Константин Ремчуков заявил, что Собянин рассматривает четыре кандидатуры на пост представителя в Совфеде. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на сообщение РБК.Кресло сенатора Кожину уступит 93-летний Владимир Долгих, в прошлом секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК. О том, что он покинет Совет Федерации вместе с еще 16 сенаторами, РБК сообщал 18 июня. Помощник сенатора Долгих отказался комментировать возможные перестановки в палате.​По закону «О порядке формирования Совета Федерации» кандидат в сенаторы должен провести в регионе, который будет представлять, не менее пяти лет непосредственно до выдвижения или не менее 20 лет в совокупности. Кожин отвечает этому требованию: он с 1999 года работает в Москве.В середине июня Кожин не вошел в новый состав администрации президента. Помимо него постов помощников президента лишились Евгений Школов, ответственный за вопросы госслужбы и кадров, Николай Цуканов, отвечавший за развитие местного самоуправления, и Игорь Щеголев, курировавший управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Щеголев и Цуканов 26 июня были назначены полномочными представителями президента в Центральном и Уральском федеральных округах.В единый день голосования, 9 сентября, состоятся выборы 26 губернаторов и депутатов заксобраний 16 регионов. По итогам выборов в Совфеде могут смениться до 42 сенаторов. РБК писал о том, что свои посты покинут, в частности, оба представителя Кемеровской области, сенатор от Иркутской области, представители Смоленской и Московской областей.Владимиру Кожину 59 лет, он родился в Ленинграде. В 1991 году он возглавил научно-производственное объединение «Азимут». В 1993-м стал гендиректором Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. С 1994 года он стал главой Северо-Западного регионального центра Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, в 1999-м возглавил службу. В 2000 году Кожин стал управляющим делами президента и занимал эту должность до 2014 года, причем в 2005–2008 годах он тесно взаимодействовал с Собяниным, который тогда был руководителем президентской администрации. В 2014 году Кожин стал помощником президента по вопросам военно-технического сотрудничества.Для Кожина приход в Совет Федерации — это вариант «заслуженного отдыха», сказал РБК политолог Алексей Макаркин. В прошлом Кожин был одним из самых влиятельных управделами президента, поэтому его уход от дел можно назвать поэтапным, отметил эксперт. «Его не хотели обижать, поэтому сначала его перевели с очень значимой должности на менее важную — помощником по военно-техническим вопросам», — пояснил свою точку зрения Макаркин. На посту помощника Кожин «вряд ли мог что-то всерьез реформировать», потому что военно-техническая сфера «очень плотно» контролируется главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «И вот сейчас настало время еще более полной отставки — в Совфед», — добавил политолог. В то же время для Собянина выдвижение в качестве его сенатора заметной фигуры — плюс в глазах избирателей, считает Макаркин.​Ожидаемым переход Кожина в верхнюю палату назвал и политолог Андрей Колядин, бывший сотрудник администрации президента. «Эта должность — синекура для него. Перевод Кожина в верхнюю палату — дополнительное подтверждение для ближайшего окружения Путина, что президент отслуживших стране на ключевых постах не бросает», — говорит он.