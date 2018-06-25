Экс-канцлер Германии Герхард Шредер согласился на повторное выдвижение на пост главы совета директоров «Роснефти»
25 июня 2018 16:12
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«В Германии, России и других странах меня часто спрашивают, почему я принял предложение занять руководящую должность в компании «Роснефть»? Для меня было большой честью возглавить совет директоров крупнейшей публичной нефтяной компании и, конечно, это был для меня серьезный вызов. Я убежден, что мой опыт принесет пользу компании», — рассказал Шредер.
Экс-канцлер Германии отметил, что работа в «Роснефти» оказалась «непростой». «Но мне всегда нравилось принимать вызовы. Для меня это служит прекрасной мотивацией и вдохновляет меня», — отметил он.
Шредер высоко оценил деятельность компании за последний год, на протяжении которого он занимал руководящую должность. «Я высоко ценю деятельность менеджмента «Роснефти». За тот год, что я занимаю свой пост, компания сделала столько, сколько иная корпорация не может сделать и за несколько лет», — сказал Шредер. При этом он подчеркнул, что это не было исключительно его заслугой, поскольку «это прежде всего командная работа, так же как в футболе».
Говоря о политической ситуации, экс-канцлер Германии вновь подтвердил, что остается приверженцем отмены антироссийских санкций. По словам Шредера, он стремится внести личный вклад в достижение этой цели. В частности, глава совета директоров «Роснефти» напомнил, что вместе с главой компании Игорем Сечиным в начале года в Германии провел встречу с немецкими политиками и бизнесменами. «Не исключено, что эта встреча послужила одной из причин того, что политическая и бизнес-элита восточной части Германии выступила с призывом отменить санкции и восстановить отношения с Россией», — добавил он.
Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год, после чего на этом посту его сменила Ангела Меркель. В 2016 году Шредер возглавил компанию Nord Stream 2, которая ведет проектирование строительства газопровода «Газпрома» по дну Балтийского моря. Он также входил в состав совета директоров ТНК-BP.В сентябре 2017 года Шредер возглавил совет директоров «Роснефти». Как рассказывал бывший политик, соответствующее предложение он получил от главы госкомпании Игоря Сечина. Причины, по которым он получил это приглашение, Шредер назвать затруднился. 21 июня экс-канцлер был переизбран на этот пост. Вознаграждение Шредера на посту председателя совета директоров «Роснефти», которое утвердили акционеры на собрании 21 июня, составило $600 тыс.
В Германии решение Шредера войти в руководящие структуры российской компании подвергли критике. Так, глава партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер обвинил его в том, что тот «превращается в российского солдата». «Деятельность Шредера в «Роснефти» дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», — заявлял руководитель ХСС.
Фото: ТАСС
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