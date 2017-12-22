Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании
22 декабря 2017 23:03
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В список кандидатов в совет директоров госкомпании внесены 7 человек: Андрей Грунин, Владимир Гусаков, Валентина Иванова, Мария Короткова, Александр Масленников, Николай Меркушкин и Джамбулат Хатуов.
До сентября 2017 года Николай Меркушкин был губернатором Самарской области.
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