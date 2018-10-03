Экс-глава Самары Олег Фурсов окончательно потерял кресло министра труда

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Ирина Никишина своего часа ждала почти четыре года. Обязанности главы ведомства она исполняла с декабря 2014, когда г-н Фурсов покинул министерское кресло, чтобы возглавить Самару. В конце октября 2017-го новый глава региона Дмитрий Азаров предложил Олегу Фурсову вернуться на пост министра, и тот подал в отставку. Однако занять прежний кабинет ему так и не удалось. Самарская прокуратура одновременно заявила, что г-н Фурсов нарушил антикоррупционное законодательство, не выйдя в свое время из состава учредителей некоммерческой организации «Союз выпускников СГАУ-КуАИ», и потребовала от городской думы уволить мэра не на основании его личного заявления, а соответствующей статьи закона, с учетом компрометирующих обстоятельств. Хотя этот суд с думой был проигран прокуратурой, ушедшее время, очевидно, «обнулило» публичное обещание губернатора вернуть министра на его пост.Сам Олег Фурсов о назначении г-жи Никишиной узнал от «СО» ОНЛАЙН». «Я не очень интересуюсь всеми этими вещами на самом деле, — заявил он. — Но Никишина уже года четыре работала исполняющей обязанности. Она сформировавшийся, профессиональный руководитель. Поэтому назначение вполне оправдано».При этом г-н Фурсов не забывает почти годичной давности разговор с Дмитрием Азаровым. «Меня губернатор, как вы помните, пригласил работать, поэтому я полагаю, что какая-то должность, какая-то вакансия будет подготовлена для меня», — заметил бывший министр и мэр. На данный момент он по-прежнему остается без работы.