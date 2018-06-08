Екатерина Кузьмичева: "Надеюсь, что жители Самарской области придут на избирательные участки"

"Сегодня был дан старт избирательной кампании, — отметила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева. — Надеюсь, что жители Самарской области в большинстве своем придут на избирательные участки, ведь глава региона в структуре власти нашего государства — очень важная позиция. Если самарский регион так активно проявил себя на выборах президента страны, то, думаю, жители покажут себя и на выборах губернатора. Нам необходимы консолидация и единство, в конечном итоге от этого зависит наше будущее. Кандидатам предстоит проанализировать, какова будет электоральная активность населения в сентябре. Нужно подумать, какими методами нужно мобилизовать граждан, а также активизировать участковые избирательные комиссии, чтобы они искали формы привлечения избирателей на свои участки".