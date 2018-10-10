Единороссы Сызрани не доверили коммунистам ни одного комитета в гордуме

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Председателем комитета по бюджету был выбран заместителя председателя правления «Земского банка» Алексей Балмасов. Комитет по местному самоуправлению возглавил коммерческий директор компании «Хлеб» Александр Глебов, по социальной политике — директор «Ипотечного дома» Екатерина Ермолаева.Городской инфраструктурой и ЖКХ займется директор «Сызранского грузового автокомбината» Сергей Серпер, которого на прошлом недели также назначили вице-спикером. Директор «Эридана» возглавил комитет по предпринимательству, промышленной политике, строительству и землеустройству, директор ЧОО «Тяжмаш» Петр Лобарев — комитет по обеспечению общественной безопасности. Зампредов думских комитетов выберут уже непосредственно на заседаниях комитетов.«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что на прошедших выборах КПРФ опередила «Единую Россию» на 1,5% по единому округу, благодаря чему получила 6 мандатов по спискам. В то же время в большинстве одномнадатных округов «красные» потерпели поражение, выиграв всего в двух из них. Таким образом, они показали результат намного лучше, чем в 2013 году, получив 8 мандатов. Но большинство все-таки сохранилось за «единороссами». Партия власти благодаря одномандатникам заняла в гордуму в сумме 18 из 30 мест, получив таким образом не квалифицированное, но все-таки большинство.