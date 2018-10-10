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Новости /  Политика /  Политика региона  

Единороссы Сызрани не доверили коммунистам ни одного комитета в гордуме

10 октября 2018 17:50
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«Единая Россия» сохранила за собой все управляющие места, включая и избранного неделей раньше спикера.
В сызранской гордуме сегодня, 10 октября, депутаты выбирали председателей комитетов. Несмотря на то, что в новой думе оказалось сразу 8 коммунистов, депутатам от КПРФ не удалось возглавить ни один из 6 комитетов. Доминирующая в новом созыве (хоть и в меньшей доле, чем прежде) «Единая Россия» сохранила за собой все управляющие места, включая и избранного неделей раньше спикера, сообщила «СО» ОНЛАЙН» лидер сызранских коммунистов Марина Ерина.

Председателем комитета по бюджету был выбран заместителя председателя правления «Земского банка» Алексей Балмасов. Комитет по местному самоуправлению возглавил коммерческий директор компании «Хлеб» Александр Глебов, по социальной политике — директор «Ипотечного дома» Екатерина Ермолаева.

Городской инфраструктурой и ЖКХ займется директор «Сызранского грузового автокомбината» Сергей Серпер, которого на прошлом недели также назначили вице-спикером. Директор «Эридана» возглавил комитет по предпринимательству, промышленной политике, строительству и землеустройству, директор ЧОО «Тяжмаш» Петр Лобарев — комитет по обеспечению общественной безопасности. Зампредов думских комитетов выберут уже непосредственно на заседаниях комитетов.

«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что на прошедших выборах КПРФ опередила «Единую Россию» на 1,5% по единому округу, благодаря чему получила 6 мандатов по спискам. В то же время в большинстве одномнадатных округов «красные» потерпели поражение, выиграв всего в двух из них. Таким образом, они показали результат намного лучше, чем в 2013 году, получив 8 мандатов. Но большинство все-таки сохранилось за «единороссами». Партия власти благодаря одномандатникам заняла в гордуму в сумме 18 из 30 мест, получив таким образом не квалифицированное, но все-таки большинство. 
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Комментарии



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