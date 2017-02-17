«Единая Россия» запускает мониторинг, направленный на выявление случаев необоснованного повышения платежей по общедомовым нуждам
17 февраля 2017 19:52
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Итоги мониторинга будут представлены 7 марта.
Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ», - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
По словам Сидякина, в том случае, если у жильцов установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе. «Однако, в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему», - подчеркнул Сидякин.
По словам руководителя ЦИК Партии «Единая Россия» Владимира Бурматова, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространенных проблем, с которой люди приходят к депутатам и обращаются в общественные приемные Председателя Партии Дмитрия Медведева. «Учитывая постоянный рост количества таких обращений и жалоб, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приемы граждан депутатами по этой проблематике», - заявил Бурматов.
«Такой мониторинг позволит выработать системные решения. Сейчас все реагируют индивидуально: кто-то добивается перерасчетов необоснованно начисленных платежей и возвращения средств жильцам совместно с прокуратурой и жилищной инспекцией, кто-то использует другие механизмы, но в целом, нет системного решения в сложившейся ситуации. Мы хотим собрать материал для анализа и дальше уже вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы. Возможно, результаты мониторинга могут стать основой для ведомственных решений, а также для пересмотра нормативных актов», - отметил парламентарий.
Напомним, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к
управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились, сообщает "Единая Россия - Самара".
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