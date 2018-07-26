«Единая Россия» обсуждает возможность предоставления пенсионных льгот не по выходу на пенсию, а по биологическому возрасту
26 июля 2018 22:04
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«Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — цитирует Неверова пресс-служба партии.
Среди основных региональных льгот, действующих для пенсионеров, — льготы на проезд в общественном транспорте, субсидирование оплаты коммунальных услуг, капремонта и др.
«На самом деле это дополнительных, с нашей точки зрения, средств не требует, они уже заложены в региональных бюджетах, но это тема, которую регионы могли у себя обсудить. И наши депутаты, когда поедут в регионы, перед региональными заксобраниями поднимут эту тему, перед органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», — сказал замглавы «Единой России» Андрей Исаев.
Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Пенсионная реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го — для женщин.
По расчетам властей, увеличение срока выхода на пенсию для россиян позволит увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. руб. в год. В 2019 году средний размер пенсии неработающих пенсионеров должен составить 15,4 тыс. руб., а к 2024 году достигнуть 20 тыс. руб. Правительственный законопроект 19 июля был одобрен в первом чтении Госдумой. Второе, ключевое чтение состоится осенью, срок представления поправок — до 24 сентября.
Фото: Фото: ER.RU
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