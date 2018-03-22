Дворкович об увеличении НДФЛ до 15%: «Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго»
22 марта 2018 16:07
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«Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции», — сказал Дворкович на встрече со студентами Российского экономического университета имени Плеханова (цитата по «Интерфаксу»).
В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% (с введением необлагаемого минимума) обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого — «консенсус достигнут».
Идея повышения ставки НДФЛ принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову, пояснил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. В правительстве повышение НДФЛ поддерживает вице-премьер Ольга Голодец, а финансово-экономический блок — Минфин и Минэкономразвития — выступают против, пояснил собеседник РБК. На совещании по настройке налоговой системы у премьер-министра Дмитрия Медведева члены правительства не пришли к единому мнению по этому вопросу, утверждает источник.
Отвечая на вопросы студентов РЭУ, Дворкович подтвердил, что обсуждение изменений в налоговой сфере, в том числе и повышения ставки подоходного налога, идет «уже достаточно давно».
Вице-премьер подчеркнул, что 13%-ная ставка НДФЛ — «не фетиш», и если в обществе будет понимание справедливости ее повышения, то ничего страшного сам он в таком решении не видит.
«Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», — сказал Дворкович, отметив в то же время, что налоги не должны быть «избыточными» и не должны создавать мотивацию для уклонения.
«Если такое предложение будет официально внесено — я не знаю, внесено оно или нет — оно должно обсуждаться в правительстве, в парламенте. Окончательное решение примет президент», — резюмировал Дворкович.
Комментируя возможность повышения НДФЛ, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что никаких решений пока не принималось.
«Что касается бюджета, налоговых дел, то в данном случае, конечно, сначала должна быть сформирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось», — сказал Песков.
С 2001 года в России действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13%, однако в последние годы активно обсуждается возможность повышения ее ставок или возвращения к прогрессивной шкале, при использовании которой ставка растет по мере увеличения дохода.
Незадолго до состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов нового состава Госдумы в парламент был внесен проект закона о возвращении прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающий кратное повышение ставки для высокооплачиваемых россиян и одновременно полное освобождение от налога тех, кто зарабатывает менее 15 тыс. руб. в месяц.
Обращаясь 1 декабря 2016 года к Федеральному собранию с ежегодным посланием, Путин предложил в течение 2017 года «детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы» и ввести новые правила в действие с начала 2019 года, зафиксировав их «на долгосрочный период».
Фото из открытых источников
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