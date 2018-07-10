Дума в первом чтении одобрила проект об отмене роуминга внутри России

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Роуминг внутри страны в пояснительной записке они назвали «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации». Эта норма, как считают парламентарии, является «лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».Изменения в соответствии с инициативой депутаты предложили внести в ст. 54 федерального закона «О связи» («Оплата услуг связи»). Документ, в частности, предполагает, что «оплата телефонных соединений между абонентами в пределах России [должна] осуществляться по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». При этом порядок и форма оплаты услуг связи, по инициативе депутатов, будут определяться договором об оказании услуг связи. «В случае, если тарифы на услуги данного оператора связи подлежат государственному регулированию, по требованию абонента-гражданина оператор связи обязан предоставить ему возможность оплаты предоставления доступа к сети связи с рассрочкой платежа не менее чем на шесть месяцев с первоначальным взносом не более чем 30% от установленной платы», — говорится в документе.Дополнительная плата за вызов, как указывается в законопроекте, в случае принятия нормы будет взиматься с россиян только в том случае, если абонент, с которым установлена связь, находится за пределами России. В случае же, если звонок идет на номер россиянина, который выехал из субъекта страны, где им была куплена сим-карта, плата взиматься не будет.При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива «направлена на отмену «национального роуминга», то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте». На самом же деле национальный роуминг позволяет абонентам получать услуги в тех регионах, где нет сети оператора, с которым у него был заключен договор (например, в национальном роуминге оказываются абоненты, приезжающие в Крым, где работают собственные сотовые операторы). Таким образом, речь в данном случае, скорее всего, идет о внутрисетевом роуминге, который позволяет абонентам оставаться на связи в регионе, отличном от того, где была куплена сим-карта оператора. Как правило, операторы устанавливали на такие услуги наценку.Ранее внимание депутатов на это несоответствие обращали в правительстве. 6 июня представители кабмина предложили парламентариям внести изменения не в ст. 54 закона «О связи»​, а в ст. 46 («Обязанности операторов связи»), обязав операторов «устанавливать одинаковые условия оказания услуг связи абоненту, когда он находится на территории» России. Таким образом, как подчеркивалось в сообщении правительства, будет обеспечена ликвидация как «внутрисетевого роуминга», так и «национального роуминга», «поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории субъекта Российской Федерации», где он купил сим-карту.Отменить плату за роуминг внутри России «большой четверке» российских операторов мобильной связи — ПАО «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) — Федеральная антимонопольная служба предписывала еще в июле прошлого года.