Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС
20 июля 2018 17:21
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Дата третьего чтения пока не определена.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня вместе с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Повышение ставки налога, по замыслу кабинета министров, даст бюджету от 600 млрд до 630 млрд руб. в год с тенденцией к дальнейшему росту. Эти средства правительство планирует потратить на социальные программы для выполнения новых майских указов президента Владимира Путина.
ЦБ оценил возможный рост цен из-за повышения НДС в 1 п.п. и допустил, что частично это может стать заметно уже в текущем году. В то же время глава Минфина Антон Силуанов исключил подорожание жизненно важных товаров (хлеб, крупы, отдельные виды мяса и птицы, масла и др.), облагаемых НДС по льготной ставке, повышать которую пока не планируется.
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