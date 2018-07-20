Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
За не проведение проверки в кафе.
Администратор самарского кафе попал под уголовное дело за дачу взятки сотруднику Роспотребнадзора
В него вошли Борис Акунин, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Ксения Собчак и другие.
Общественная палата Крыма составила список противников присоединения полуострова к России
Безвизовый въезд для родственников болельщиков не рассматривается.
МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ-2018
Ольга Куранда: "Я за плановый подход к решению задач, касающихся создания комфортных условий проживания людей на территории региона"
По словам Игоря Косилова, необходимо скорейшее принятие регионального закона «Об общественном жилищном контроле».
Игорь Косилов: "На территории Самарской области должен быть создан единый методический консультационный центр"
Дата третьего чтения пока не определена.
Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС
Уже традиционно ребята, приехавшие на летний отдых, смогут не только хорошо провести время, но и посоревноваться в своих знаниях, смекалке и находчивости.
В «Волжском Артеке» стартовал 5-й фестиваль интеллектуальных игр
сегодня  Пятница, 20 июля, 20:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/07:
USD 63.27
0.37
EUR 73.48
0.35
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС

20 июля 2018 17:21
78
Дата третьего чтения пока не определена.
Госдума одобрила во втором чтении проект закона о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это следует из информации Системы обеспечения законодательной деятельности, передает РБК.

Дата третьего чтения пока не определена.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня вместе с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Повышение ставки налога, по замыслу кабинета министров, даст бюджету от 600 млрд до 630 млрд руб. в год с тенденцией к дальнейшему росту. Эти средства правительство планирует потратить на социальные программы для выполнения новых майских указов президента Владимира Путина.

ЦБ оценил возможный рост цен из-за повышения НДС в 1 п.п. и допустил, что частично это может стать заметно уже в текущем году. В то же время глава Минфина Антон Силуанов исключил подорожание жизненно важных товаров (хлеб, крупы, отдельные виды мяса и птицы, масла и др.), облагаемых НДС по льготной ставке, повышать которую пока не планируется.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 июля 2018  17:21
Дата третьего чтения пока не определена.
Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС
Дата третьего чтения пока не определена.  Политика региона
75
20 июля 2018  14:15
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина.
Очередная встреча глав США и России может состояться осенью
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина.   Политика региона
172
19 июля 2018  22:52
Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами.
Правительство России создаст новые законы для BlaBlaCar и совместных поездок
 Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами.  Политика региона
385
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
159
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
163
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
716
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
447
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
507
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
678
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2232
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2676
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1170
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1123
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1080
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2788
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1851
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3026
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
355
Весь список

Мероприятия
В «Волжском Артеке» стартовал 5-й фестиваль интеллектуальных игр
Культурная программа на пешеходной улице Куйбышева 21 и 22 июля
В Сергиевском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции XV века «Энколпион»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда