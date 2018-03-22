Дума обяжет призывников являться в военкомат без повесток
22 марта 2018 14:52
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«Планируем завтра рекомендовать [депутатам в первом чтении] поддержать», — сказал один из собеседников. Второй источник отметил, что ранее законопроект Красова получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Красов внес законопроект в январе 2018 года. По действующему закону «О воинской обязанности и военной службе» повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ).
Нынешний порядок дает возможность «недобросовестным гражданам» уклоняться от призыва в армию, заявляет в пояснительной записке автор законопроекта. По его данным, только в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки «более 90 тыс. призывников (30% от общего количества призванных на военную службу»).
После принятия законопроекта самостоятельно являться в военкоматы должны будут граждане, подлежащие призыву на военную службу, но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники согласно законопроекту должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку, сказано в проекте поправок.
Возможность вручать повестки лично законопроект сохраняет, но при этом наделяет военкоматы дополнительной возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется как сам призывник, так и другой совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.
«Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный̆ комиссариат для получения повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения повестки считается уклонением от военной̆ службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством», — отмечается в пояснительной записке.
Правительство разработанный Красовым законопроект в целом поддержало, предложив исключить из него положения, предусматривающие возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих призывников. В отзыве правительства подчеркивается также, что норма законопроекта, обязывающая призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует другой статье закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане лично вызываются повестками военного комиссариата.
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в отставке Виктора Мураховского, «предложения Красова не актуальны уже более десяти лет». Военный эксперт говорит, что сейчас в России с призывом в Вооруженные силы проблем нет, а количество уклонистов ниже минимального. «Более того, набор призывников за последние годы снизился, потому что стало больше желающих служить по контракту», — отметил военный эксперт.
Мураховский также подчеркнул, что в данном проекте есть противоречия с законодательством. Сейчас повестка вручается под личную роспись призывника и без нее не имеет никакой юридической силы. «Непонятна степень ответственности родственника в случае, если он забудет или по каким-либо причинам не сможет передать документ адресату», — говорит военный эксперт. А обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит закону «О воинской обязанности и военной службе», добавил полковник запаса. Дата вызова должна находиться в рамках призывной кампании, то есть в пределах с 1 апреля по 15 июля или с 1 октября по 31 декабря, напомнил он. «Даже если призывник явится в комиссариат и пройдет там какие-либо мероприятия, их итоги все равно незаконны и ни к чему его не обязывают», — пояснил военный эксперт.
Это не первый законопроект по «упрощению» призыва. В мае 2017 года группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесла в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих вопросы призыва в армию. Как пояснял РБК один из соавторов, сенатор Франц Клинцевич, пакет поправок был призван уменьшить количество «уклонистов» и помочь сформировать военный резерв.
Один из законопроектов, в частности, предлагал дать возможность военкоматам присылать повестки призывникам по электронной почте, но Госдума отказалась от этого предложения. В комитете нижней палаты по обороне подсчитали, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные траты из бюджета, после чего его отклонили.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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