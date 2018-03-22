Я нашел ошибку
Главные новости: 
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.
В Самаре бывший инспектор полиции признан виновным в покушении на мошенничество
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.
21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире
Таким образом «Самарские коммунальные системы» попытались привлечь внимание жителей города к проблеме сохранности водных ресурсов на планете.
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
По словам вице-премьера, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны, а дополнительные деньги можно будет потратить на медицину.
Дворкович об увеличении НДФЛ до 15%: «Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго»
Работников культуры поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: "В области - особая культурная среда и колоссальный творческий потенциал в людях"
Кельбах уточнил, что в данном случае речь идет о первой тарифной группе. Расценки по другим группам глава «Автодора» не называл.
Проезд по платной трассе М-11 Москва – Петербург обойдется для легковых автомобилей в 2 тысячи рублей
Он может заняться сферой материально-технического обеспечения.
В состав правления «Газпрома» может войти двоюродный племянник президента России — Михаил Путин
Благодаря наделению крепости статусом памятника археологии федерального значения, его защита повысится.
Самарскую крепость предлагают наделить статусом памятника федерального значения
сегодня  Четверг, 22 марта, 16:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дума обяжет призывников являться в военкомат без повесток

22 марта 2018 14:52
124
Депутаты поддержат инициативу своего коллеги Красова по борьбе с уклонистами от призыва. В случае принятия законопроекта не получившие повестки призывники должны будут самостоятельно являться в военкоматы.
Комитет Государственной думы по обороне на заседании в четверг, 22 марта, намерен рассмотреть и поддержать поправки, внесенные первым замглавы комитета, единороссом Андреем Красовым, позволяющие вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Об этом РБК рассказали два источника в комитете.

«Планируем завтра рекомендовать [депутатам в первом чтении] поддержать», — сказал один из собеседников. Второй источник отметил, что ранее законопроект Красова получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Красов внес законопроект в январе 2018 года. По действующему закону «О воинской обязанности и военной службе» повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ).

Нынешний порядок дает возможность «недобросовестным гражданам» уклоняться от призыва в армию, заявляет в пояснительной записке автор законопроекта. По его данным, только в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки «более 90 тыс. призывников (30% от общего количества призванных на военную службу»).

После принятия законопроекта самостоятельно являться в военкоматы должны будут граждане, подлежащие призыву на военную службу, но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники согласно законопроекту должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку, сказано в проекте поправок.

Возможность вручать повестки лично законопроект сохраняет, но при этом наделяет военкоматы дополнительной возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется как сам призывник, так и другой совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.

«Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный̆ комиссариат для получения повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения повестки считается уклонением от военной̆ службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством», — отмечается в пояснительной записке.

Правительство разработанный Красовым законопроект в целом поддержало, предложив исключить из него положения, предусматривающие возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих призывников. В отзыве правительства подчеркивается также, что норма законопроекта, обязывающая призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует другой статье закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане лично вызываются повестками военного комиссариата.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в отставке Виктора Мураховского, «предложения Красова не актуальны уже более десяти лет». Военный эксперт говорит, что сейчас в России с призывом в Вооруженные силы проблем нет, а количество уклонистов ниже минимального. «Более того, набор призывников за последние годы снизился, потому что стало больше желающих служить по контракту», — отметил военный эксперт.

Мураховский также подчеркнул, что в данном проекте есть противоречия с законодательством. Сейчас повестка вручается под личную роспись призывника и без нее не имеет никакой юридической силы. «Непонятна степень ответственности родственника в случае, если он забудет или по каким-либо причинам не сможет передать документ адресату», — говорит военный эксперт. А обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит закону «О воинской обязанности и военной службе», добавил полковник запаса. Дата вызова должна находиться в рамках призывной кампании, то есть в пределах с 1 апреля по 15 июля или с 1 октября по 31 декабря, напомнил он. «Даже если призывник явится в комиссариат и пройдет там какие-либо мероприятия, их итоги все равно незаконны и ни к чему его не обязывают», — пояснил военный эксперт.

Это не первый законопроект по «упрощению» призыва. В мае 2017 года группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесла в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих вопросы призыва в армию. Как пояснял РБК один из соавторов, сенатор Франц Клинцевич, пакет поправок был призван уменьшить количество «уклонистов» и помочь сформировать военный резерв.

Один из законопроектов, в частности, предлагал дать возможность военкоматам присылать повестки призывникам по электронной почте, но Госдума отказалась от этого предложения. В комитете нижней палаты по обороне подсчитали, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные траты из бюджета, после чего его отклонили.



Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 марта 2018  16:07
По словам вице-премьера, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны, а дополнительные деньги можно будет потратить на медицину.
Дворкович об увеличении НДФЛ до 15%: «Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго»
По словам вице-премьера, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны, а дополнительные деньги можно будет потратить на... Политика региона
70
22 марта 2018  15:21
Он может заняться сферой материально-технического обеспечения.
В состав правления «Газпрома» может войти двоюродный племянник президента России — Михаил Путин
 Он может заняться сферой материально-технического обеспечения.   Политика региона
96
22 марта 2018  14:52
Депутаты поддержат инициативу своего коллеги Красова по борьбе с уклонистами от призыва. В случае принятия законопроекта не получившие повестки призывники должны будут самостоятельно являться в военкоматы.
Дума обяжет призывников являться в военкомат без повесток
Депутаты поддержат инициативу своего коллеги Красова по борьбе с уклонистами от призыва. В случае принятия законопроекта не получившие повестки призывники... Политика региона
123
Весь список
Выборы 2018
22 марта 2018  09:33
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу"
Рост явки в АПЭК связывают со сменой руководства региона и последующими реформами. Выборы 2018
133
21 марта 2018  14:10
На выборах Президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки
На выборах Президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки
Активизация электората является следствием обновления руководства региона, считает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите... Выборы 2018
194
21 марта 2018  13:43
Михаил Маряхин:
Михаил Маряхин: "Высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов"
По его мнению, на пользу пошло и возрождение института общественных наблюдателей. Выборы 2018
162
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1092
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
750
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
691
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1452
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1572
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
894
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4141
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2356
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2817
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2703
Весь список

Мероприятия
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта в Самаре отметят Навруз
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

723

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

472

Сегодня вечером в Большеглушицком районе водитель "LADA Priora" погиб при столкновении с большегрузом

417
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2658

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2212

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1943
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда