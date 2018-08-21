Доверенными лицами кандидата на пост губернатора Дмитрия Азарова стали 46 человек

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Хотя он идет от «Единой России», в число доверенных лиц попал глава регионального отделения партии «Патриоты России» Валерий Синцов. На прошлых губернаторских выборах последний выступал оппонентом выдвиженца партии власти Николая Меркушкина и набрал 0,55% голосов. Наблюдатели считали его техническим кандидатом. Как выяснилось, в этот раз областные «патриоты» решили поддержать кандидатуру «единороссов», а не выдвигать своего, поскольку их программы во многом совпадали, пояснил сам г-н Синцов.Доверенным лицом стал также председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов. По сути именно эта организация дала старт предвыборной кампании, официально призвав врио губернатора пойти на выборы. В список вошла также руководитель отделения областного отделения Союза журналистов Ирина Цветкова, недавно награжденная врио губернатора почетным знаком «За заслуги перед Самарской областью».Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Кроме Дмитрия Азарова, зарегистрировано еще пять кандидатов — депутаты губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и Александр Степанов (ЛДПР), представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова и секретарь по оргработе реготделения партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов.