Достраивать дома для дольщиков станет выгоднее
7 марта 2018 20:08
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Как известно, сегодня Ростовская область входит в число «лидеров» по числу обманутых дольщиков. По информации агентства «ИНТРО аналитика», которое ссылается на данные регионального министерства строительства и ЖКХ, в области более полутора тысяч обманутых дольщиков, а это составляет 4,4% от всех заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Власти региона предприняли ряд мер с тем, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов в достройке проблемных объектов. В соответствии с областным законом объединениям участников долевого строительства (ЖСК) и инвесторам предоставляются компенсации на возмещение затрат на техприсоединение. Инвестору также предоставляется в аренду земельный участок без проведения торгов. Благодаря этим и другим мерам только в Ростове-на-Дону в прошлом году были сданы в эксплуатацию три проблемных дома, обеспечены права 436 семей.
Однако для того, чтобы инвестору было выгодно браться за проект по достройке даже с учетом льгот (получение без торгов в аренду земельного участка для строительства собственного объекта), объем строительства должен составлять не менее 100 тысяч квадратных метров, что, конечно, не всегда устраивает застройщиков. Не надо забывать, что в настоящее время на рынке области имеется избыток предложения, который при нынешнем уровне спроса «рассосется» за три с половиной года. Неудивительно, что закон забуксовал, считает председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Ведь крупный масштабный инвестиционный проект должен отвечать всем требованиям жильцов, а это значит, что нужно еще строить детские сады, школы, поликлиники, магазины, офисные помещения. В результате в закон были внесены уточнения, позволяющие инвестору строить помимо 100 тысяч квадратных метров жилья еще объекты коммерческого назначения. По мнению экспертов, это должно помочь завершить строительство ряда проблемных объектов. В 2018 году только в Ростове-на-Дону планируется сдать 15 домов обманутых дольщиков, пока только у семи из них уже есть инвесторы.
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