Донской пригрозил заварить мусоропроводы в многоэтажных домах ради раздельного сбора мусора
11 января 2018 23:20
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Министр добавил, что есть несколько способов понять, жильцы каких квартир и домов выбрасывают мусор раздельно, «в конце концов, камеры могут поставить». Стимулировать население к раздельному сбросу мусора можно разными способами, сказал он. «Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить», — сказал Донской.
По словам главы Минприроды, требования к сбору мусора должны быть сформулированы таким образом, чтобы самим жильцам было удобно выбрасывать его раздельно.
В конце августа 2017 года Донской говорил, что на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около десяти лет. Министр также рассказал, что министерству придется потратить около 8 млрд руб. на то, чтобы ликвидировать ущерб от неправильного хранения мусора.
Президент Владимир Путин в конце 2017 года подписал закон, вносящий поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Он законодательно закрепил раздельный сбор мусора в стране. Среди прочего появилась новая норма, определяющая требования к местам накопления отходов. Обязанность по содержанию таких мест возложена на органы местного самоуправления.
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