До конца июля будут подписаны предварительные договоры с обманутыми дольщиками КП "Дубрава"
21 июня 2018 18:58
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"Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работу по разрешению этой проблемной ситуации. И никакие праздники, даже такие, как чемпионат мира по футболу на территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны", - отметил глава региона. Все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт, подчеркнул он.
Генеральный директор ООО "ДК Древо" Евгений Чудаев относительно хода работы рассказал, что проведены встречи с дольщиками и 99% высказали принципиальное согласие с предложенным механизмом удовлетворения их прав.
С 14 июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в финансировании объекта, а также подбирается компенсационный объект (квартира). Эти условия и фиксируются в предварительном договоре. По словам Евгения Чудаева, на данный момент состоялось порядка 50-60 личных встреч.
В дорожной карте запланировано закончить подписание предварительных договоров до конца августа. "Мы ставим задачу на месяц раньше завершить этот процесс и к концу июля иметь 100% подписанных предварительных договоров", - заявил генеральный директор.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.
"Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых лет. Права людей здесь не должны быть нарушены", - подчеркнул он.
Глава региона также рассказал, что этот опыт заинтересовал министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева: "Он намеревается посетить наш регион, чтоб с этим опытом ознакомиться для возможного тиражирования на территории всей страны". Подходы, которые применяют власти губернии при решении проблем по этому объекту, по словам главы региона, полностью совпадают с сегодняшним видением министра.
"Даже на таких тяжелых случаях (а это самый проблемный, пожалуй, объект на территории региона) мы должны планомерно, системно обеспечивать удовлетворение прав людей и стоять на защите их интересов", - резюмировал Дмитрий Азаров, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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