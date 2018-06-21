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До конца июля будут подписаны предварительные договоры с обманутыми дольщиками КП "Дубрава"

21 июня 2018 18:58
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В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП
В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП "Дубрава" с членами правительства Самарской области и руководством ООО "ДК Древо".

"Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работу по разрешению этой проблемной ситуации. И никакие праздники, даже такие, как чемпионат мира по футболу на территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны", - отметил глава региона. Все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт, подчеркнул он.

Генеральный директор ООО "ДК Древо" Евгений Чудаев относительно хода работы рассказал, что проведены встречи с дольщиками и 99% высказали принципиальное согласие с предложенным механизмом удовлетворения их прав.

С 14 июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в финансировании объекта, а также подбирается компенсационный объект (квартира). Эти условия и фиксируются в предварительном договоре. По словам Евгения Чудаева, на данный момент состоялось порядка 50-60 личных встреч.

В дорожной карте запланировано закончить подписание предварительных договоров до конца августа. "Мы ставим задачу на месяц раньше завершить этот процесс и к концу июля иметь 100% подписанных предварительных договоров", - заявил генеральный директор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.

"Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых лет. Права людей здесь не должны быть нарушены", - подчеркнул он.

Глава региона также рассказал, что этот опыт заинтересовал министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева: "Он намеревается посетить наш регион, чтоб с этим опытом ознакомиться для возможного тиражирования на территории всей страны". Подходы, которые применяют власти губернии при решении проблем по этому объекту, по словам главы региона, полностью совпадают с сегодняшним видением министра.

"Даже на таких тяжелых случаях (а это самый проблемный, пожалуй, объект на территории региона) мы должны планомерно, системно обеспечивать удовлетворение прав людей и стоять на защите их интересов", - резюмировал Дмитрий Азаров, передает vkonline.ru.


Фото:  vkonline.ru
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Комментарии



Политика региона
21 июня 2018  18:58
В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП
До конца июля будут подписаны предварительные договоры с обманутыми дольщиками КП "Дубрава"
В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП "Дубрава" с членами... Политика региона
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