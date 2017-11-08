Дмитрию Азарову приписали очень сильное влияние
8 ноября 2017 14:15
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Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в октябре 2017 года опубликован на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций.
Как пишет в комментарии к рейтингу генеральный директор АПЭК, политолог и политтехнолог Дмитрий Орлов, самый серьёзный рост среди новых назначенцев президента страны демонстрирует врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, переместившийся за месяц в группу глав с очень сильным влиянием (с 41-го на 14-е место). По мнению политтехнолога, замена мэра Самары, формирование областного правительства, шаги по укреплению сотрудничества с представителями социальной сферы (региональная конференция по социальному партнерству) предопределяют серьёзное укрепление позиций врио губернатора, с назначением которого связывают изживание целого ряда внутриэлитных конфликтов, определявших региональную политическую повестку при его предшественнике.
При этом, отмечает г-н Орлов, Дмитрий Азаров избрал в начале своей деятельности «компромиссный вариант с учётом интересов старых элит». Об этом свидетельствуют «дипломатический» перевод главы Самары Олега Фурсова на должность министра областного правительства и временное назначение на место градоначальника человека, уже работавшего в том же составе городской администрации, то есть Владимира Василенко.
Напомним, что в течение 2017 года неизменно терявший своё влияние и неизбежно повреждавший свой «мордовский панцирь» Николай Меркушкин по итогам июля занял в рейтинге АПЭК 63 место, но в августе неожиданно сумел подняться на 50 строчку.
А самыми влиятельными руководителями регионов продолжают оставаться мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
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