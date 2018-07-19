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Участники конференции единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Дмитрия Азарова на досрочных выборах губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года.
Дмитрия Азарова поддержали единогласно
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрия Азарова поддержали единогласно

19 июля 2018 18:12
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Участники конференции единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Дмитрия Азарова на досрочных выборах губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года.
Завершила работу конференция Самарского регионального отделения партии «Родина», на повестке дня которой было два основных вопроса: о деятельности регионального отделения за отчетный период и об участии в избирательной кампании по досрочным выборам Губернатора Самарской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Выступая на собрании с отчетом, Председатель Совета Самарского регионального отделения партии «Родина» Сергей Мирошниченко рассказал о проделанной работе в сфере военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также о результатах деятельности по организации общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Работу регионального отделения партии за отчетный период участники конференции признали удовлетворительной.

В докладе по второму вопросу Сергей Мирошниченко выступил с предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Азарова на предстоящих выборах Губернатора Самарской области как наиболее достойного и заслуживающего доверия претендента.

«Дмитрий Игоревич имеет большой опыт работы в городе и области на разных руководящих должностях, он знает проблемы региона, видит его перспективы, поэтому его назначение президентом страны на должность врио губернатора Самарской области было логичным и закономерным. Без малого год он проработал главой региона, и за это время в области произошли заметные и значимые перемены к лучшему. Убежден, что он справится со всеми задачами, стоящими на повестке дня»,- сказал в своем выступлении Сергей Мирошниченко.

Участники конференции одобрили предложение Сергея Мирошниченко и единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Д.И. Азарова на досрочных выборах Губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
19 июля 2018  18:12
Участники конференции единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Дмитрия Азарова на досрочных выборах губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года.
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