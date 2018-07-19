Дмитрия Азарова поддержали единогласно
19 июля 2018 18:12
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Выступая на собрании с отчетом, Председатель Совета Самарского регионального отделения партии «Родина» Сергей Мирошниченко рассказал о проделанной работе в сфере военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также о результатах деятельности по организации общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Работу регионального отделения партии за отчетный период участники конференции признали удовлетворительной.
В докладе по второму вопросу Сергей Мирошниченко выступил с предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Азарова на предстоящих выборах Губернатора Самарской области как наиболее достойного и заслуживающего доверия претендента.
«Дмитрий Игоревич имеет большой опыт работы в городе и области на разных руководящих должностях, он знает проблемы региона, видит его перспективы, поэтому его назначение президентом страны на должность врио губернатора Самарской области было логичным и закономерным. Без малого год он проработал главой региона, и за это время в области произошли заметные и значимые перемены к лучшему. Убежден, что он справится со всеми задачами, стоящими на повестке дня»,- сказал в своем выступлении Сергей Мирошниченко.
Участники конференции одобрили предложение Сергея Мирошниченко и единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Д.И. Азарова на досрочных выборах Губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года, передает пресс-служба облправительства.
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