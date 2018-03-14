Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Самарскую область

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Первым предприятием, которое посетил вице-премьер, стал флагман космической промышленности РКЦ "Прогресс". Пояснения по ходу осмотра цехов давал врио генерального директора предприятия. Вице-премьер побывал в цехе окончательной сборки ракет-носителей с контрольно-испытательной станцией, агрегатно-сборочном цехе и цехе сборки космических аппаратов. После чего Дмитрий Рогозин провел на предприятии совещание, посвященное дальнейшему развитию производства.В настоящее время РКЦ "Прогресс" работает над созданием новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5": разработан эскизный проект, определены технические характеристики. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составит около 18 т. Начало летных испытаний запланировано на 2022 год. При разработке эскизного проекта этой ракеты-носителя прорабатывается вопрос об использовании блока первой ступени в качестве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса.Напомним, РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан Президентом РФв начале этого года.Напомним, участие АО "РКЦ "Прогресс" в этом проекте обсуждалось во время визита главы государства в Самару 7 марта 2018 года.В ходе личной встречиотдельно поблагодарилза решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона."Было много волнений - какому именно предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи", - рассказал Дмитрий Азаров.В ходе визита на ПАО "Кузнецов"ознакомился с возможностями предприятия. Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия, сейчас завод обеспечен заказами от РКЦ "Прогресс" на изготовление ракетных двигателей до 2027 года.Также сформированы планы по интеграции "Кузнецова" в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. А постановка в серийное производство двигателей НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед."Работа, которая развернута здесь ОДК, производит приятное впечатление. Двигатель НК-32 второй серии будет устанавливаться на новое поколение стратегический бомбардировщиков Ту-160. Специалисты предприятия проделали большую работу по усовершенствованию двигателя, получению новых технических параметров, повышению его эффективности", — заметил вице-премьер.Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", генерального директора АО "Объединенная двигательная корпорация"и главы Самарской областиПредметом совещания стало как состояние аэрокосмической отрасли в стране в целом, так и перспективы самарского куста.В частности, обсуждался вопрос технологического сотрудничества предприятий, входящих в структуру разных корпораций. "Сейчас стоит задача найти возможность создания на базе отдельных предприятий центров компетенций, общих для всей отрасли. Например, на одном заводе общий для всех гальванический цех, на другом — цех по литью, на третьем — работа с титаном. Такие центры компетенций позволят корпорациям сократить издержки, вызванные закупкой нового оборудования, проведением испытаний", — отметил Дмитрий Рогозин.Еще один вопрос, требующий срочного решения, — создание в России собственного производства электронной компонентной базы для космической промышленности. "В условиях санкций наша космическая промышленность находится в неравных условиях с нашими конкурентами. Любой космический аппарат на 95% — это микроэлектроника. Но в последние 20-30 лет в нашей стране ей не уделялось должного внимания. Выход сейчас один — создание национальной промышленности в области микроэлектроники", — подчеркнул вице-премьер.Он добавил, что все работы в этом направлении должны вестись под жестким контролем со стороны заказчика, например, РКЦ "Прогресс". Кроме того, перед отечественной космической промышленностью стоит задача — несмотря на жесткие санкционные ограничения, создать новый продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом и должны стать новая ракета-носитель "Союз 5", над созданием которой работает РКЦ "Прогресс", сообщает пресс-служба облправительства.