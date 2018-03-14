Я нашел ошибку
Главные новости: 
Первые строчки в рейтинге самых счастливых стран мира, по данным датского The Happiness Research Institute, заняли страны Северной Европы.
Самой счастливой страной мира в 2017 году, по мнению экспертов, стала Финляндия
О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел
Если Трамп под предложением создать отдельные Космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», заявил Рогозин
Обокрали в декабре 2017 года и только в марте 2018 года, наконец-то, возбудили уголовное дело.
Рядом с ТРК «Московский» обокрали грузовик «Валдай» с техникой «М-Видео»
Все благодаря «специальному» ПО.
ФСБ и МВД научились взламывать любой iPhone
В завершении состоялся матч звезд: на игровую площадку вышли политики, бизнесмены, парламентарии, деятели культуры.
Дмитрий Азаров принял участие в завершающем матче Фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре»
Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации
Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Самарскую область
Дмитрий Азаров‬ - один из самых популярных участников
В "МТЛ Арене" стартовал "Матч Звёзд" по баскетболу
Как пояснил Стив Маттин, команда дизайнеров «ВАЗа» уже приступила к разработке изменений, которые будут внесены во внешний вид Lada Vesta в ходе первого предстоящего фэйслифтинга, общая идея «X-Face» останется прежней. То же касается более отдаленных план
Стив Маттин рассказал о сроках перевода всех моделей «ВАЗа» на дизайн «X-Face»
сегодня  Среда, 14 марта, 23:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 56.94
0
EUR 70.53
0.37
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Самарскую область

14 марта 2018 22:35
104
Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации
В среду, 14 марта, в рамках рабочей поездки в Самару заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава региона Дмитрий Азаров посетили АО "РКЦ Прогресс" и ПАО "Кузнецов".

Первым предприятием, которое посетил вице-премьер, стал флагман космической промышленности РКЦ "Прогресс". Пояснения по ходу осмотра цехов давал врио генерального директора предприятия Равиль Ахметов. Вице-премьер побывал в цехе окончательной сборки ракет-носителей с контрольно-испытательной станцией, агрегатно-сборочном цехе и цехе сборки космических аппаратов. После чего Дмитрий Рогозин провел на предприятии совещание, посвященное дальнейшему развитию производства.

В настоящее время РКЦ "Прогресс" работает над созданием новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5": разработан эскизный проект, определены технические характеристики. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составит около 18 т. Начало летных испытаний запланировано на 2022 год. При разработке эскизного проекта этой ракеты-носителя прорабатывается вопрос об использовании блока первой ступени в качестве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Напомним, РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в начале этого года.

Напомним, участие АО "РКЦ "Прогресс" в этом проекте обсуждалось во время визита главы государства в Самару 7 марта 2018 года.

В ходе личной встречи Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона.

"Было много волнений - какому именно предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи", - рассказал Дмитрий Азаров.

В ходе визита на ПАО "Кузнецов" Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями предприятия. Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия Сергей Павлинич, сейчас завод обеспечен заказами от РКЦ "Прогресс" на изготовление ракетных двигателей до 2027 года.

Также сформированы планы по интеграции "Кузнецова" в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. А постановка в серийное производство двигателей НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед.

"Работа, которая развернута здесь ОДК, производит приятное впечатление. Двигатель НК-32 второй серии будет устанавливаться на новое поколение стратегический бомбардировщиков Ту-160. Специалисты предприятия проделали большую работу по усовершенствованию двигателя, получению новых технических параметров, повышению его эффективности", — заметил вице-премьер.

Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, генерального директора АО "Объединенная двигательная корпорация" Александра Артюхова и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Предметом совещания стало как состояние аэрокосмической отрасли в стране в целом, так и перспективы самарского куста.

В частности, обсуждался вопрос технологического сотрудничества предприятий, входящих в структуру разных корпораций. "Сейчас стоит задача найти возможность создания на базе отдельных предприятий центров компетенций, общих для всей отрасли. Например, на одном заводе общий для всех гальванический цех, на другом — цех по литью, на третьем — работа с титаном. Такие центры компетенций позволят корпорациям сократить издержки, вызванные закупкой нового оборудования, проведением испытаний", — отметил Дмитрий Рогозин.

Еще один вопрос, требующий срочного решения, — создание в России собственного производства электронной компонентной базы для космической промышленности. "В условиях санкций наша космическая промышленность находится в неравных условиях с нашими конкурентами. Любой космический аппарат на 95% — это микроэлектроника. Но в последние 20-30 лет в нашей стране ей не уделялось должного внимания. Выход сейчас один — создание национальной промышленности в области микроэлектроники", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что все работы в этом направлении должны вестись под жестким контролем со стороны заказчика, например, РКЦ "Прогресс". Кроме того, перед отечественной космической промышленностью стоит задача — несмотря на жесткие санкционные ограничения, создать новый продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом и должны стать новая ракета-носитель "Союз 5", над созданием которой работает РКЦ "Прогресс", сообщает пресс-служба облправительства.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 марта 2018  23:27
О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел
Если Трамп под предложением создать отдельные Космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», заявил Рогозин
О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент... Политика региона
37
14 марта 2018  22:35
Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации
Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Самарскую область
Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александра... Политика региона
103
14 марта 2018  21:40
Она была установлена предыдущим мэром Фурсовым.
В администрации Самары демонтируют огромную систему досмотра для посетителей
Она была установлена предыдущим мэром Фурсовым.    Политика региона
199
Весь список
Выборы 2018
6 марта 2018  20:18
Студенческий проект
Студенческий проект "Точка Роста". Кем создан, для кого и на какие средства
Агентство "НИАСам" заинтересовалось уникальным студенческим проектом "Точка Роста" и связанным с ним одноименным мобильным приложением. Всвязи с этим... Выборы 2018
2193
27 февраля 2018  18:28
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России.  Выборы 2018
183
21 февраля 2018  16:27
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
 Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
435
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
657
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
692
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
634
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1306
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
824
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
902
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1512
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
824
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4001
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2310
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2752
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2648
Весь список

Мероприятия
Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
Весь список
Популярное
за сегодня

Ученые СамГТУ получили Губернские премии

920

МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума

896

Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий

886
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53822

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

24069

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

3934
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда