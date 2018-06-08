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Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
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Дмитрий Орлов: "Власть в регионе занимает достаточно жесткую позицию по недопущению нарушений в ходе кампании"

8 июня 2018 18:46
Снижение муниципального фильтра, введение института общественных наблюдателей и возможность голосовать по месту нахождения окажут положительное влияние на ход компании.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов видит суть компании по выборам губернатора в детальном обозначении перспектив развития региона.
"Главная задача для кандидатов — понять общественный запрос и определить способы реагирования на него. Это нужно сделать с участием различных общественных сред и профессиональных сообществ", — говорит эксперт.

Снижение муниципального фильтра, введение института общественных наблюдателей и возможность голосовать по месту нахождения окажут положительное влияние на ход компании.

"Эти изменения существенно упрощают участие оппозиции и создают условия для максимально широкого вовлечения граждан в избирательный процесс", — считает эксперт.

Как считает Дмитрий Орлов, одним из приоритетов кампании станет ее честность и прозрачность: "Власть в регионе занимает достаточно жесткую позицию по недопущению нарушений в ходе кампании. Сигнал, который нынешний глава региона транслирует властям — это законность избирательного процесса и соблюдение его норм и правил на всех уровнях власти".
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Комментарии



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