Дмитрий Медведев провел совещание о переходе на новую систему обращения с ТКО

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Премьер-министрпровел совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.В связи с особым значением реформы в нем через режим видеоконференции приняли участие все регионы страны. В целом, считает премьер, процесс идет без серьезных сбоев. Субъекты Федерации сейчас продолжают внедрять у себя механизм, запущенный в начале года. Это сделали более 80 процентов регионов, в том числе Самарская область.1 января 2019 года на территории Самарской области заработал единый региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Переход к этой системе организации работы был необходим для синхронизации всех процессов обращения ТКО (твердых коммунальных отходов) у одной компании. Это позволит чётко контролировать сбор и сортировку мусора, его обезвреживание и захоронение, позволит избежать появления несанкционированных свалок, которых на сегодняшний день в Самарской области, по информации министерства энергетики и ЖКХ, более 500, отраженных в территориальной схеме. Значительная часть действующих полигонов, куда свозился мусор, исчерпали свой ресурс и будутзакрыты на рекультивацию, во избежание ухудшения экологической ситуации. Требуется строительство новых современных объектов и комплексов полного цикла переработки отходов. Это позволит значительно снизить экологическую нагрузку, обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Выстраивание грамотной и природосберегающей системы обращения с ТКО на территории Самарской области – главные задачи на сегодня.«Ежегодно в области необходимо перерабатывать 1 млн 800 тыс. тонн отходов. Для этих целей в ближайшее время будет внедрена комплексная система, позволяющая обрабатывать, утилизировать и размещать ТКО. Она будет представлять из себя три .современных экотехнопарка, каждый мощностью 500-600 тыс. тонн в год, и девять комплексов по переработке и захоронению отходов. Две сортировочных станции будут введены в эксплуатацию уже в первом квартале 2019 года», - отмечает министр энергетики и ЖКХ СОВ данный момент транспортирование отходов по утвержденной территориальной схеме осуществляется в плановом порядке. По области работают более 300 единиц спецтехники, а усилить работу компаний-перевозчиков и оперативно реагировать на запросы региональному оператору позволяет собственная техника.«С 1 января весь спецтранспорт оснащается спутниковой системой наблюдения ГЛОНАСС, благодаря которой диспетчеры в реальном времени могут отслеживать движение спецтранспорта, сравнивать его с маршрутными картами и, в случае отклонений, оперативно связываться с перевозчиком для устранения проблем. Даже если нет жалоб, данная система выдает сообщение об отклонении мусоровозов от графика более чем на два часа. Спутниковый мониторинг позволяет не только управлять маршрутами по контейнерномплощадкам, но и по полигонам. Мы точно видим и знаем что мусор едет на лицензированные полигоны, а не в овраги», - рассказывает директор ООО «ЭкоСтройРесурс»Координировать действия региональных операторов на федеральном уровне будет публично-правовая компания «Российский экологический оператор», о создании которой сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Медведев.Также он отметил, что общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора. «Эту тему надо держать на особом контроле, в том числе, конечно, Федеральной антимонопольной службе.Некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, я имею в виду целый ряд областей нашей страны. Это хорошая практика», - отметил в своем выступлении Дмитрий Медведев.Напомним, что в Самарской области 480 тысяч жителей получат ежемесячную компенсацию за оплату услуг по вывозу мусора, из них:- федеральные льготополучатели (инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф) – более 190 000 человек,- региональные льготополучатели (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи) – 290 000 человек.Дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и одиноко проживающие пенсионеры будут платить по сниженному тарифу с коэффициентом 0,7. Льгота принята в отношении социальной нормы жилья, которая установлена на территории Самарской области.Также правительство пошло на фиксацию платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платежа на период 2019-2023 годов останется на уровне 2018 года - 95 рублей за одну тонну ТКО."Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей", - подчеркнул Медведев, сообщив о подписанном документе.«Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора исходя из фактического объёма, который накоплен в контейнерах. Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Это ключевая задача, она непростая, требует внимательного отношения ко всем процессам, которые происходят в этой сфере. Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, этим надо заняться немедленно. А в скором будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объёма», - сказал Дмитрий МедведевВ Самаркой области такая работа уже ведётся поручению главы региона. «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и региональным оператором по обращению с ТКО при участии заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области в настоящее время проводит работу по пересмотру нормативов накопления ТКО, - пояснил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. – Учитывая, что для пересмотра нормативов накопления необходимо проведение сезонных замеров по объекту каждой категории независимо от периодичности вывоза отходов, в настоящее время ведется подготовка к проведению весенних замеров», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети