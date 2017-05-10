Дмитрий Медведев пообещал за два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума работающего человека

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По словам председателя российского правительства, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Он добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 руб.Также Медведев сообщил о принимаемых мерах по «выравниванию дисбаланса» между зарплатами руководителей и подчиненных. «Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать, чтобы не было задолженностей по зарплатам. Ситуация меняющаяся — где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить ее», — уточнил он.Медведев подчеркнул, что в ближайшее время нужно сохранить существующий сейчас уровень оплаты труда. С 2018 года его договорились повысить, по словам главы правительства, согласно «темпам роста экономики».О том, что Медведев отдал распоряжение профильным ведомствам подготовить федеральный закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума, стало известно 2 мая. Документ обещали подготовить до 20 мая текущего года.Председатель правительства озвучивал свои планы по поводу повышения МРОТ во время апрельского отчета о работе правительства в Госдуме. Тогда Медведев заявил, что с 1 июля этот показатель повысится до 7800 руб. Повысить МРОТ до прожиточного минимума он планировал за несколько лет.По мнению министра труда и соцзащиты Максима Топилина уравнивание МРОТ и прожиточного минимума займет 3–5 лет.Прожиточный минимум работающего человека по итогам четвертого квартала 2016 года составил 9691 руб. на человека, это на 198 руб. меньше предыдущего значения.Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы