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Дмитрий Медведев пообещал за два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума работающего человека

10 мая 2017 22:18
187
По словам председателя российского правительства, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Он добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 руб.
Как сообщает РБК, согласно плану правительства, уровень минимального размера оплаты труда в России (МРОТ) должен в течение двух лет сравняться с уровнем прожиточного минимума работающего человека. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах в депутаты Госдумы седьмого созыва, передает агентство «Интерфакс».

По словам председателя российского правительства, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Он добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 руб.

Также Медведев сообщил о принимаемых мерах по «выравниванию дисбаланса» между зарплатами руководителей и подчиненных. «Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать, чтобы не было задолженностей по зарплатам. Ситуация меняющаяся — где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить ее», — уточнил он.

Медведев подчеркнул, что в ближайшее время нужно сохранить существующий сейчас уровень оплаты труда. С 2018 года его договорились повысить, по словам главы правительства, согласно «темпам роста экономики».

О том, что Медведев отдал распоряжение профильным ведомствам подготовить федеральный закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума, стало известно 2 мая. Документ обещали подготовить до 20 мая текущего года.

Председатель правительства озвучивал свои планы по поводу повышения МРОТ во время апрельского отчета о работе правительства в Госдуме. Тогда Медведев заявил, что с 1 июля этот показатель повысится до 7800 руб. Повысить МРОТ до прожиточного минимума он планировал за несколько лет.

По мнению министра труда и соцзащиты Максима Топилина уравнивание МРОТ и прожиточного минимума займет 3–5 лет.

Прожиточный минимум работающего человека по итогам четвертого квартала 2016 года составил 9691 руб. на человека, это на 198 руб. меньше предыдущего значения.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
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Комментарии



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10 мая 2017  22:18
По словам председателя российского правительства, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Он добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 руб.
Дмитрий Медведев пообещал за два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума работающего человека
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