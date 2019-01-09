Дмитрий Азаров жестко поставил вопрос о контроле цен на топливо
9 января 2019 21:08
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Причиной такого обращения стали сообщения автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на автозаправках на 1,5 – 1,8 %. В то же время по информации руководства Самарского УФАС в период новогодних каникул цены на автомобильное топливо оставались стабильны.
Дмитрий Азаров предложил ведомству провести в ближайшие два дня проверки соблюдения всеми сетевыми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, подписанных ими с федеральным правительством месяц назад, и доложить о результатах проверки для принятия необходимых мер. О результатах проверки будет доложено до конца текущей недели, передает пресс-служба облправительства.
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Причиной такого обращения стали сообщения автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на автозаправках на 1,5 – 1,8 %. Политика региона
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