Дмитрий Азаров жестко поставил вопрос о контроле цен на топливо

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Причиной такого обращения стали сообщения автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на автозаправках на 1,5 – 1,8 %. В то же время по информации руководства Самарского УФАС в период новогодних каникул цены на автомобильное топливо оставались стабильны.Дмитрий Азаров предложил ведомству провести в ближайшие два дня проверки соблюдения всеми сетевыми автозаправочными станциями соглашений о стабилизации цен на бензин, подписанных ими с федеральным правительством месяц назад, и доложить о результатах проверки для принятия необходимых мер. О результатах проверки будет доложено до конца текущей недели, передает пресс-служба облправительства.