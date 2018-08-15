Дмитрий Азаров заручился поддержкой Виталия Мутко в реализации важных инфраструктурных проектов

241

В первую очередь речь шла о развитии Тольятти. Город, благодаря поддержке федерального центра и лично Главы государства, имеет особый статус территории опережающего социально-экономического развития. Это дает преимущества для развития бизнеса, открытия новых производств и, соответственно, создания рабочих мест, отметил Дмитрий Азаров.Сегодня в Автограде успешно работает особая экономическая зона. Статус резидента ТОСЭР позволяет получать очень существенные налоговые льготы на прибыль, имущество и предоставляет низкую ставку по страховым выплатам. Это позволило привлечь более 20 резидентов, которые готовы вложить в общей сложности порядка 24 млрд рублей инвестиций.На территории ОЭЗ уже запущено 8 производств, еще 4 – строится, 9 – в стадии проектирования. Однако один из сдерживающих факторов привлечения бизнеса и реализации промышленного потенциала – отсутствие таможенного поста. Он необходим для декларирования ввоза и отгрузки товаров. «Этот вопрос мы сегодня детально рассмотрели в рамках встречи. Я уверен, что в ближайшее время будут даны конкретные поручения по созданию этого таможенного поста», – отметил Дмитрий Азаров.Особое внимание было уделено реализации программы празднования 50-летия выпуска первой машины с конвейера АвтоВАЗа. Напомним, утвержденная программа до недавнего времени не была обеспечена финансированием. Благодаря системной работе Главы региона ряд пунктов программы уже получили финансовую поддержку, однако по ряду еще предстоит дополнительная проработка. По итогам встречи руководителя области с вице-премьером удалось заручиться соответствующей поддержкой по ряду пунктов программы. «Виталий Леонтьевич нас заверил, что выделение средств из бюджета страны будет обеспечено, чтобы подготовить Тольятти к этому действительно славному, заметному для всей страны юбилею», – подчеркнул Глава региона.Еще один вопрос касался дальнейшего развития территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», который в рамках футбольного первенства принял 6 игр. Глава региона отметил: «В рамках подготовки к Чемпионату мира вице-премьер очень большое внимание уделял Самаре, что позволило провести матчи на высшем уровне. Однако сейчас перед нами стоят новые задачи и вопросы».Для строительства новых социально значимых и спортивных объектов вблизи стадиона необходимо обеспечить территорию необходимыми инженерными коммуникациями. Речь, прежде всего, идет о строительстве нового коллектора для отведения ливневых и сточных вод. Этот проект был предусмотрен в федеральной программе по подготовке к мировому первенству. Коллектор по пути следования мог бы обеспечить сбор дождевых стоков с площади более 4 тыс. га, включая территорию Радиоцентра. «Однако в 2016 году программа подготовки к Чемпионату мира была скорректирована. И очень жаль, что мы не смогли воспользоваться финансовой поддержкой федерального центра еще на этапе реализации госпрограммы. На мой взгляд, регион тогда просто упустил эту возможность», – пояснил Дмитрий Азаров.Глава региона обратился к вице-премьеру с просьбой о помощи и поддержке из федерального бюджета в строительстве коллектора. «Этот объект инфраструктуры крайне важен для успешного развития прилегающей к стадиону территории, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Поручения министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства уже даны, этот вопрос будет детально и всесторонне рассмотрен», передает пресс-служба облправительства.