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Дмитрий Азаров заключил важное соглашение с концерном "Вега"

14 февраля 2019 20:05
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Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому спектру направлений-это высокотехнологичная медицина,системы управления дорожным движением,
Важное соглашение, подписанное сегодня Дмитрием Азаровым, заключено СО с концерном "Вега"(входит в "Росэлектронику" Ростех). 
Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому спектру направлений-это высокотехнологичная медицина,системы управления дорожным движением,"Умный город".

"Важное направление - это сотрудничество с институтом инновационного развития нашего медицинского университета. Сегодня у наших инноваторов, наших ученых и врачей есть очень востребованные идеи, и они требуют индустриального партнера. Многие разработки СамГМУ уже коммерциализированы, то есть доведены до уровня конечного продукта, но по многим из них нужен индустриальный партнер. Компания "Вега" таким партнером готова выступать", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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Комментарии



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