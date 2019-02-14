Дмитрий Азаров заключил важное соглашение с концерном "Вега"

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Важное соглашение, подписанное сегодня, заключено СО с концерном "Вега"(входит в "Росэлектронику" Ростех).Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому спектру направлений-это высокотехнологичная медицина,системы управления дорожным движением,"Умный город"."Важное направление - это сотрудничество с институтом инновационного развития нашего медицинского университета. Сегодня у наших инноваторов, наших ученых и врачей есть очень востребованные идеи, и они требуют индустриального партнера. Многие разработки СамГМУ уже коммерциализированы, то есть доведены до уровня конечного продукта, но по многим из них нужен индустриальный партнер. Компания "Вега" таким партнером готова выступать", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.