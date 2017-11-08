Дмитрий Азаров выступил против принятия необдуманных решений по "антиалкогольному" закону
8 ноября 2017 14:49
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Предложения по изменению регионального закона, устанавливающего временные рамки на продажу алкогольной продукции, не получили однозначного одобрения большинства ни среди депутатов Самарской губернской думы, ни среди населения. В связи с этим врио губернатора принял решение не инициировать внесение в закон поправок до принятия консолидированного решения, которое будет поддержано обществом.
«Закон неоднозначно оценивается жителями Самарской области. Мы обсуждали этот вопрос с представителями разных фракций, и я сразу высказал свою позицию: необходимо найти консенсусное решение», - сказал Дмитрий Азаров.
Руководитель области отметил, что единого подхода по этому вопросу у депутатов нет. Кроме того, был проведен социологический опрос среди жителей области: «Мнение людей по этому вопросу должно быть определяющим, как, впрочем, и во всем вопросам, которые не имеют однозначной оценки», - подчеркнул глава региона. Соцопрос показал, что мнение людей по смягчению региональных ограничений разделились почти пополам: «Чуть больше людей против того, чтобы крепкий алкоголь продавался с 8 до 10 утра, аналогичной позиции придерживаются и руководители предприятий. С другой стороны, около половины поддерживает увеличение часов продажи в воскресное
время», - привел данные соцопроса Дмитрий Азаров.
Этот вопрос глава региона обсуждал с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым.
«На мой взгляд, поскольку в обществе нет единого мнения, не стоит торопиться. Давайте отложим принятие решений, еще раз подумаем, объясним людям, услышим их мнение и примем решение, которое будет поддержано обществом. Это крайне важно», - резюмировал Дмитрий Азаров.
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