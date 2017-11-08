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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров выступил против принятия необдуманных решений по "антиалкогольному" закону

8 ноября 2017 14:49
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Поправки в региональный закон об ограничении продажи алкоголя будут приниматься только с учетом консолидированного мнения большинства жителей региона.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал возможные изменения в региональный закон о мерах по ограничению продажи алкогольной продукции. Глава региона выступил против принятия любых решений, которые не являются консолидирующими.

Предложения по изменению регионального закона, устанавливающего временные рамки на продажу алкогольной продукции, не получили однозначного одобрения большинства ни среди депутатов Самарской губернской думы, ни среди населения. В связи с этим врио губернатора принял решение не инициировать внесение в закон поправок до принятия консолидированного решения, которое будет поддержано обществом.

«Закон неоднозначно оценивается жителями Самарской области. Мы обсуждали этот вопрос с представителями разных фракций, и я сразу высказал свою позицию: необходимо найти консенсусное  решение», - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что единого подхода по этому вопросу у депутатов нет. Кроме того, был проведен социологический опрос среди жителей области: «Мнение людей по этому вопросу должно быть определяющим, как, впрочем, и во всем вопросам, которые не имеют однозначной оценки», - подчеркнул глава региона. Соцопрос показал, что мнение людей по смягчению региональных ограничений разделились почти пополам: «Чуть больше людей против того, чтобы крепкий алкоголь продавался с 8 до 10 утра, аналогичной позиции придерживаются и руководители предприятий. С другой стороны, около половины поддерживает увеличение часов продажи в воскресное
время», - привел данные соцопроса Дмитрий Азаров.

Этот вопрос глава региона обсуждал с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым.

«На мой взгляд, поскольку в обществе нет единого мнения, не стоит торопиться. Давайте отложим принятие решений, еще раз подумаем, объясним людям, услышим их мнение и примем решение, которое будет поддержано обществом. Это крайне важно», - резюмировал Дмитрий Азаров. 
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Комментарии



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Поправки в региональный закон об ограничении продажи алкоголя будут приниматься только с учетом консолидированного мнения большинства жителей региона.
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