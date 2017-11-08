Дмитрий Азаров выступил против принятия необдуманных решений по "антиалкогольному" закону

70

Врио губернатора Самарской областипрокомментировал возможные изменения в региональный закон о мерах по ограничению продажи алкогольной продукции. Глава региона выступил против принятия любых решений, которые не являются консолидирующими.Предложения по изменению регионального закона, устанавливающего временные рамки на продажу алкогольной продукции, не получили однозначного одобрения большинства ни среди депутатов Самарской губернской думы, ни среди населения. В связи с этим врио губернатора принял решение не инициировать внесение в закон поправок до принятия консолидированного решения, которое будет поддержано обществом.«Закон неоднозначно оценивается жителями Самарской области. Мы обсуждали этот вопрос с представителями разных фракций, и я сразу высказал свою позицию: необходимо найти консенсусное решение», - сказал Дмитрий Азаров.Руководитель области отметил, что единого подхода по этому вопросу у депутатов нет. Кроме того, был проведен социологический опрос среди жителей области: «Мнение людей по этому вопросу должно быть определяющим, как, впрочем, и во всем вопросам, которые не имеют однозначной оценки», - подчеркнул глава региона. Соцопрос показал, что мнение людей по смягчению региональных ограничений разделились почти пополам: «Чуть больше людей против того, чтобы крепкий алкоголь продавался с 8 до 10 утра, аналогичной позиции придерживаются и руководители предприятий. С другой стороны, около половины поддерживает увеличение часов продажи в воскресноевремя», - привел данные соцопроса Дмитрий Азаров.Этот вопрос глава региона обсуждал с председателем Самарской губернской думы, - резюмировал Дмитрий Азаров.