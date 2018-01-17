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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров высказал замечания в адрес областного минтранса

17 января 2018 23:00
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В связи со временем организации встречи с общественниками, которая запланирована на утро 18 января.
Глава региона Дмитрий Азаров высказал замечания в связи со временем организации встречи с общественниками, которая запланирована на утро 18 января.

Врио губернатора справедливо заметил, что люди, помогающие на общественных началах решать проблемы, связанные с дорожным хозяйством, как правило, в будние дни утром работают.

"Общественники, которые помогают нам выявить проблемы, рассказывают, что не так, в основном работают. А мы назначаем им встречу в рабочее время. Если это специально, то это не соответствует принципам, которые я закладываю в работе правительства", - заявил Дмитрий Азаров.



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Комментарии



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