Дмитрий Азаров высказал замечания в адрес областного минтранса
17 января 2018 23:00
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Врио губернатора справедливо заметил, что люди, помогающие на общественных началах решать проблемы, связанные с дорожным хозяйством, как правило, в будние дни утром работают.
"Общественники, которые помогают нам выявить проблемы, рассказывают, что не так, в основном работают. А мы назначаем им встречу в рабочее время. Если это специально, то это не соответствует принципам, которые я закладываю в работе правительства", - заявил Дмитрий Азаров.
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