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Дмитрий Азаров выдвинут в Высший совет партии "Единая Россия"

8 декабря 2018 19:07
376
Еще трое представителей региона вошли в генеральный совет
Дмитрий Азаров выдвинут в Высший совет партии "Единая Россия".

В субботу, 8 декабря, в Москве завершает свою работу XVIII съезд партии "Единая Россия", в работе которого принимает участие делегация Самарской области.
Кульминацией двухдневного съезда стало пленарное заседание, в котором приняло участие 713 партийцев. В ходе заседания партийцы провели ежегодную ротацию руководящих органов партии. В итоге позиции Самарской области в партийном руководстве значительно укрепились — глава региона Дмитрий Азаров был включен в высший совет партии.

Еще трое представителей региона вошли в генеральный совет "Единой России" — это депутаты Марина Сидухина и Александр Хинштейн, а также ректор Самарской государственной сельхозакадемии Александр Петров.

Свое избрание в высший совет партии Дмитрий Азарова считает большой ответственностью. "Те задачи, которые партия ставит по развитию демократических институтов, по защите интересов избирателей, ложатся на плечи высшего совета. Речь идет о разработке идеологии, подготовке предложений по изменению устава партии и, самое главное, о работе с людьми, решении их проблем, чаяний и запросов".

По мнению Азарова, главная задача партии — создать условия для того, чтобы каждый гражданин мог лично принять участие в реализации национальных проектов. "Я вижу задачу для партии и для себя лично в том, чтобы этого достичь", — подчеркнул Азаров.

Глава региона отметил, что полностью поддерживает курс на обновление партии, которые задали президент страны Владимир Путин и председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. "Партия на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции, обеспечивает новые победы вне зависимости от ситуации, которая складывается внутри страны и на международной арене. Это возможно благодаря тому, что политическая сила постоянно меняется", — отметил Азаров.

Новые подходы используются при формировании программы партии, в ротации органов ее управления. "Обновление сегодня является нормой устава. Иногда это болезненно. Но без постоянной ротации невозможно появление новых идей и движение партии вперед, к новым целям. Без этого невозможно обеспечить соответствие тому запросу, который есть у людей, — считает Азаров. — Постоянное обновление позволяет партии понимать, куда движется наша страна. Без этой государственной составляющей невозможно строить долгосрочную позицию".

Губернатор подчеркнул, что решения, принимаемые на федеральном и местном уровнях, нередко бывают непопулярными, но главное, чтобы они соответствовали долгосрочным целям развития государства в интересах нынешних и будущих поколений россиян, передает Волга Ньюс.
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Комментарии



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