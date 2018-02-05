Дмитрий Азаров встретился в Москве с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым
5 февраля 2018 22:14
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Стороны обсудили вопросы развития аэрокосмического кластера Самарской области, возможности оказания мер по поддержке предприятий этой отраслевой специализации, получения заказов. Кроме того, речь шла о важном перспективном инвестиционном проекте в аэрокосмической сфере, который может быть реализован в регионе при участии иностранных инвесторов.
Также на встрече подробно обсуждались меры федеральной господдержки сельхозмашиностроения. На территории региона в этой сфере работает целый ряд предприятий. Как рассказал Дмитрий Азаров, позитивное влияние на отрасль оказала значительная государственная поддержка, оказанная производителям селльхозтехники в предыдущий период в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Так, например, на недавней встрече с Главой региона генеральный директор компании «Евротехника» сообщил, что целевая поддержка позволила предприятию в прошлом году увеличить объем продаж на 84%. Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили как перспективу сохранения мер государственной поддержки, так и участие в государственной программе производителей сельхозтехники Самарской области.
Важной темой встречи также стал вопрос поддержки производителей автокомпонентов, расположенных на территории региона. Правительство Самарской области уделяет большое внимание локализации производства автокомпонентов на территории губернии для осуществления поставок на АвтоВАЗ. Стороны обсудили возможные меры господдержки таких предприятий, в том числе, из Фонда развития промышленности. А также затронули тему дальнейшего развития АвтоВАЗа и программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля.
Кроме того, обсуждался ряд вопросов экологической тематики - закупка автобусов на газомоторном топливе, а также рекультивация территорий бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске. Сегодня для решения вопроса рекультивации подготовлена проектная документация, стороны обговорили возможность оказания поддержки проекту из федеральной казны.
Еще один вопрос, который был поднят в ходе встречи, касался обеспечения региона автомобилями скорой помощи в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
По всем вопросам регион предоставил предложения и материалы, которые позволят рассчитывать на дальнейшую выработку скоординированных решений с федеральным ведомством. Соответствующие поручения министром были даны в ходе встречи.
Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о переходе министра промышленности и технологий Самарской области Сергея Безрукова на работу в федеральное министерство. Он займет должность руководителя департамента региональной промышленной политики и проектного управления.
«Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области», - прокомментировал это кадровое назначение Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
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