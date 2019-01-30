Дмитрий Азаров встретился с замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко
30 января 2019 21:56
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Стороны обсудили вопросы развития водного транспорта в СО.
По объему пассажирских перевозок наш регион в 2018г занял 1 место в ПФО и 3-в России.
"За последние годы накопились вопросы, требующие обсуждения. Они связаны и со сферой образования, и с работой "главной улицы" России - реки Волга. У нас есть большое желание развивать пассажирские перевозки", - отметил Дмитрий Азаров.
Андрей Тарасенко поблагодарил Дмитрия Азарова за прием и отметил, что самарские речники мечтают о возрождении флота: "Самара - в числе приоритетных городов, где мы должны возродить речной флот".
"Мы с радостью возьмемся за эту миссию", - подчеркнул глава региона.
"Есть особенности расположения населенных пунктов, крупнейших городов области, которые позволяют нам в полной мере использовать возможности Волги, - обратил внимание участников встречи Дмитрий Азаров. - Я сам родился на Волге, поэтому она для меня имеет особое значение".
"У нас славные традиции. Почти треть соловецких юнг - самарские. У нас на набережной есть аллея Соловецких юнг. Кроме этого, в СО большое количество маломерных судов", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор поблагодарил Андрея Тарасенко за визит и особое внимание к региону, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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