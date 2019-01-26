Дмитрий Азаров встретился с военным прокурором ЦВО Александром Антюфеевым

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Сегодня глава регионавстретился с военным прокурором Центрального военного округаВ ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия ведомства и регионального правительства, планы работы, а также защита интересов военных на территории Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.