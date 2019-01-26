Дмитрий Азаров встретился с ректором Самарского государственного экономического университета Габибуллой Хасаевым

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Также сегодня, 26 января,встретился с ректором Самарского государственного экономического университета, профессоромСтороны обсудили вопросы избрания нового ректора вуза, а также вклад университета в развитие экономики СО.Габибулла Хасаев лично представил Дмитрию Азарову одного из кандидатов на пост ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину, которая сейчас работает в должности проректора по научной работе и международным связям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.