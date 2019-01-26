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Дмитрий Азаров встретился с ректором Самарского государственного экономического университета Габибуллой Хасаевым

26 января 2019 17:01
184
Стороны обсудили вопросы избрания нового ректора вуза, а также вклад университета в развитие экономики СО.
Также сегодня, 26 января,  Дмитрий Азаров встретился с ректором Самарского государственного экономического университета, профессором Габибуллой Хасаевым.

Стороны обсудили вопросы избрания нового ректора вуза, а также вклад университета в развитие экономики СО. 

Габибулла Хасаев лично представил Дмитрию Азарову одного из кандидатов на пост ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину, которая сейчас работает в должности проректора по научной работе и международным связям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



Политика региона
26 января 2019  17:01
Стороны обсудили вопросы избрания нового ректора вуза, а также вклад университета в развитие экономики СО.
Дмитрий Азаров встретился с ректором Самарского государственного экономического университета Габибуллой Хасаевым
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