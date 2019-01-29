Дмитрий Азаров встретился с ректором Тольяттинского государственного университета
29 января 2019 20:07
45
Михаил Криштал доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации.
Также стороны обсудили вопрос избрания ректора, передает пресс-служба департамента информационной политики.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 января 2019 20:07
Михаил Криштал доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации. Политика региона
34
29 января 2019 19:41
Сегодня были представлены концептуальные варианты реконструкции. Политика региона
62
29 января 2019 19:24
На повестке выборы секретаря реготделения партии; регионального политического совета и его Президиума. Политика региона
79
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1115
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
826
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
814
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
367
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
492
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
463
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
859
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1069
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1273
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1841
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1619
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1900
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2272
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2492
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3733
Мероприятия