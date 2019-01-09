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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с региональным Духовным управлением мусульман СО

9 января 2019 16:23
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На совещании обсудили вопросы взаимодействия, реализации совместных социально значимых проектов и планов на 2019 год.
Вопросы взаимодействия, реализации совместных социально значимых проектов и планов на 2019 год обсудили на совещании с Региональным Духовным управлением мусульман СО под руководством Дмитрия Азарова.

«Это сотрудничество предопределено самим расположением нашего региона, предопределено участием конфессии в жизни СО, созданием условий для сохранения традиций, приумножения богатейшего духовного, культурного наследия. Рассчитываю, что конструктивное сотрудничество будет продолжено в последующие годы», - подчеркнул губернатор.

Председатель Регионального Духовного управления мусульман СО Талип хазрат Яруллин рассказал о планах на 2019 год - в том числе проведение культурных и религиозных мероприятий, реконструкция объектов исторического наследия. Он также поблагодарил Дмитрия Азарова за взаимодействие со всеми конфессиями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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