Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем командующего войсками ЦВО Евгением Устиновым

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Губернаторвстретился с начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЦВО, который ранее сегодня представил личному составу 2-й гвардейской армии нового командующего - генерал-майора"Мы всегда сотрудничаем со 2й гвардейской армией. Люди, которые здесь служат, оказывают большое влияние на социально-политическую обстановку в регионе. Жители СО чувствуют себя защищенными", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.Стороны обсудили вопросы взаимодействия Правительства СО и 2й гвардейской армии в реализации ряда масштабных проектов, в том числе- "Парада Памяти" 7 ноября.Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжено, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.