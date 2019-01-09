Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем командующего войсками ЦВО Евгением Устиновым
9 января 2019 14:46
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"Мы всегда сотрудничаем со 2й гвардейской армией. Люди, которые здесь служат, оказывают большое влияние на социально-политическую обстановку в регионе. Жители СО чувствуют себя защищенными", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия Правительства СО и 2й гвардейской армии в реализации ряда масштабных проектов, в том числе- "Парада Памяти" 7 ноября.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжено, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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