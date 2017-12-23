Дмитрий Азаров встретился с обманутыми дольщиками коттеджного поселка «Дубрава»

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Мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых на масштабном совещании 22 ноября.Целью этой встречи было обсуждение уже достигнутых договоренностей и обозначение дальнейших планов по решению проблем дольщиков.От инициативной группы дольщиков выступилаа. Она коротко ознакомила присутствующих с историей вопроса. «Дубрава», - наверное, один из самых проблемных объектов региона. Люди оказались обманутыми трижды: сначала застройщиком, потом инвестором, который брался закончить объект, затем появились так называемые «лжедольщики».Среди участников долевого строительства есть люди, которым больше 70 и даже 80 лет. Для покупки домов и таунхаусов многие брали ипотеку, и выплачивают ее уже в течение 10 лет. По словам Юлии Фоменковой, ожидать достройки поселка смысла не имеет, ведь за 10 лет простоя многие дома в значительной степени разрушились. Все участники долевого строительства были опрошены, абсолютное большинство выступает за компенсационные меры. Это может быть как денежная выплата, так и предоставление компенсационного жилья.Глава региона подчеркнул, что подход к решению проблем обманутых дольщиков должен быть системным, понятным и открытым.поставил профильному ведомству разработать механизм этой работы, исключающий возможность коррупционных проявлений и мошеннических действий. Врио губернатора отметил, что при разработке мер социальной поддержки различным категориям граждан учитывается принцип нуждаемости.Так, например, сами дольщики определили людей, которые нуждаются в помощи больше остальных - это многодетные семьи, люди старше 80 лет, погорельцы и люди, не имеющие другого жилья. В эту группу попало 32 человека. Именно по этим дольщиком решение будет принято в первую очередь. Еще 162 человека – во второй группе, в третьей группе – участники долевого строительства, которые не выходят на связь (около 60 человек). Внутри каждой группы люди распределяются по последней дате оплаты жилья.«Эти факторы мы учтем при поиске компенсационных мер.», - пояснил Дмитрий Азаров. - Я всегда выступаю за системные меры, которые позволят вам проконтролировать логику принимаемых решений и защитят от коррупционных проявлений. Подход должен быть справедливым»По итогам встречи были приняты промежуточные решения. Дмитрий Азаров поставил задачу уже до конца года составить и заверить пофамильный категорийный список дольщиков объекта. Глава региона предложил выработать регламент по актуализации этого списка, так как люди могут переходить из одной категории в другую. Кроме того, Дмитрий Азаров дал поручение министру строительствасо своей стороны заверить реестр.Также к 1 февраля должна быть разработана дорожная карта решения проблем дольщиков и перспективного развития территории «Дубравы». Тогда же состоится и следующая встреча с инициативной группой.«На данный момент у нас появилась уверенность, что власти нас слышат. Мы увидели, что Дмитрий Игоревич в курсе нашей проблемы, и он пообещал принять меры по удовлетворению прав дольщиков без достройки объекта. Мы этому решению очень рады. Мне рассказали, что он сам побывал на этом участке, и увидел, что достраивать коттеджи там невозможно. Нет технических условий для прокладки коммуникаций. Дома, которые там стоят недостроенными без консервации уже 10 лет, никакая экспертиза достраивать не разрешит», - резюмировала по итогам встречи Юлия Фоменкова, сообщает пресс-служба облправительства.