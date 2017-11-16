Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области
16 ноября 2017 14:12
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В приветственном слове глава региона подчеркнул, что власти и профсоюзы должны совместно работать над поиском оптимальных решений, которые будут способствовать развитию экономики и отвечать интересам людей труда. Дмитрий Азаров подчеркнул: у Самарской области есть опыт такого взаимодействия, к примеру – создание трехсторонних комиссий.
Затем глава региона поздравил присутствующих с наступающим праздником и предложил в рабочем режиме обсудить наиболее сложные вопросы.
Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов коротко рассказал о структуре организации: «На территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тыс. первичных организаций и 600 тыс. человек. Численность профсоюзного актива федерации достигает 56 тыс. человек. Профсоюзные организации помогают решать вопросы с заработной платой, охраной труда, соблюдением трудового кодекса, юридической защитой трудящихся».
Один из вопросов, которые задал Павел Ожередов, касается повышения минимальной оплаты труда до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года и до 100% с 1 января 2019 года. Он заявил, что по внебюджетному сектору экономики профсоюзы готовы подписать такое соглашение на трехсторонней комиссии уже в декабре, все необходимые договоренности достигнуты.
Дмитрий Азаров отметил, что в решении этого вопроса заинтересованы органы власти: «Без этого мы экономику не поднимем, не создадим равные конкурентные условия для предприятий, не соберем налоги. Эта работа должна быть системной. Нужно создавать профсоюзы в малом и среднем бизнесе».
Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова напомнила, что в 2018 г. на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в рамках выполнения майских указов Президента России заложено 25,2 млрд рублей. В списки работников, перечисленных в этих указах, по словам Антонины Гудковой, не попал ряд профессий: логопеды, социальные педагоги, дефектологи, психологи и другие. Она задала вопрос о том, есть ли возможность повысить зарплату этим специалистам.
Дмитрий Азаров пообещал вернуться к этому вопросу: «Я уверен, у вас есть расчеты. Передайте их мне, чтобы мы их отработали».
Также Антонину Гудкову интересовало, продолжится ли практика поощрения лучших учителей за подготовку учащихся, добившихся высоких результатов на олимпиадах.
Глава региона ответил, что считает такую практику верной, и она будет сохранена: «У человека должен быть стимул. Мы все в этом заинтересованы: если у каждого педагога будет такой талантливый ребенок – от этого выиграет все общество».
Председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Михаил Астафьев выразил озабоченность тем, что из 27 районов области только в трех есть крупные профсоюзные организации.
«Мною было внесено предложение в министерство сельского хозяйства Самарской области о том, чтобы государственные субсидии получали только те сельхозпредприятия, где «белая» зарплата и заключен коллективный договор. Однако оно не было рассмотрено», – заявил Михаил Астафьев. Также он рассказал об отказе минсельхоза от заключения отраслевого соглашения. Такое отношение, по мнению
Михаила Астафьева, приводит к отсутствию системной работы по выводу зарплаты из тени, улучшению условий труда и по многим другим вопросам.
Глава региона поблагодарил выступающего: «Я считаю, что вы абсолютно правы, нам нужно участвовать в работе по созданию профсоюзных организаций. Крайне удивлен таким подходом министерства». Дмитрий Азаров также заметил, что готов принимать и кадровые решения.
Более двух часов продолжалась рабочая встреча Дмитрия Азарова с лидерами профсоюзов. Обсуждались как масштабные проблемы – пассажирского транспорта Самары, благоустройства территорий в промышленных зонах, так и те, которые не требуют серьезных финансовых вливаний или долгих сроков выполнения.
Так, например, председатель Средне-Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта РФ Владимир Логинов рассказал, что городская администрация вот уже три года не может дать разрешение на установку памятника Владимиру Пермякову, много лет возглавлявшему Куйбышевское районное управление пароходства «Волготанкер». Дмитрий Азаров
выразил поддержку этой инициативе.
На все вопросы профсоюзные активисты получили обстоятельные ответы главы региона. Также единогласно было поддержано предложение главы региона сделать такие встречи регулярными, сообщает пресс-служба облправительства.
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