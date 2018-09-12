Дмитрий Азаров встретился с лидерами парламентских партий губдумы - кандидатами на пост губернатора на выборах 9 сентября
12 сентября 2018 17:44
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Стороны обсудили итоги избирательной кампании,а также наметили планы дальнейшей совместной работы,в том числе,исполнение наказов граждан.
"Завершился важный политический цикл. И я хочу вас поблагодарить за то, как прошли выборы в 2018 году на территории Самарской области. Я имею ввиду важнейшие выборы Президента страны и выборы Губернатора Самарской области,- отметил Дмитрий Азаров. - Совместными усилиями в политической борьбе мы смогли обеспечить абсолютную законность и легитимность проведения избирательных процедур,и сделали этой достойно".
"Я отдельно хочу поблагодарить вас за то, что никто не опустился до каких-то черных технологий, инсинуаций,что, к сожалению, в предыдущие периоды проходило в СО. Я думаю, что это свидетельствует, во-первых, о высокой политической культуре, которую мы устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы совместно работать на благо региона, представляя единую партию – жителей Самарской области", - резюмировал Дмитрий Азаров.
"Каждый из вас имеет свое видение развития региона, имеет конкретные просьбы и обращения людей. Рассчитываю, что мы обсудим задачи, которые стоят перед регионом. Уверен, что здесь мы – единомышленники. Каждый из нас желает процветания Самарской земле", - подчеркнул глава региона.
Участники встречи высказали солидарное мнение о том, что кампания прошла честно, легитимно и без каких-либо крупных нарушений. Подтверждением является тот факт, что впервые за последние годы при подведении итогов избиркомом не было высказано замечаний или особого мнения.
Также лидеры фракций выразили готовность к совместной работе по обращениям граждан. Представители КПРФ и СР передали Дмитрию Азарову наказы жителей, а лидер фракции ЛДПР также затронул вопросы сотрудничества в области реализации экологических программ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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