Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области
27 ноября 2017 21:45
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Начиная встречу, Дмитрий Азаров подчеркнул, что рассчитывает на заинтересованный и неформальный разговор о том, насколько эффективна существующая работа с кадровым резервом области и по каким направлениям ее нужно усилить.
Огромное значение развитию кадрового резерва и человеческого капитала в целом придается на государственном уровне. Президент России Владимир Путин обозначил принципы, которым необходимо следовать в работе с кадровым резервом: открытость, понятность, доступность.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно так работа с резервом строится на федеральном уровне. Действует множество проектов для студенчества, предпринимателей, представителей рабочих профессий, управленческих кадров. Один из них – открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России». На региональном уровне работа с кадровыми резервами не всегда велась по тем
принципам, которые обозначил Президент. Глава региона подчеркнул, что формальный подход в такой работе недопустим. Он поддержал идеи резервистов, касающиеся повышения открытости и доступности кадрового резерва. Принципы его формирования должны стать простыми и понятными. Важно выстроить единую систему кадровых лифтов, доступную для всех – от сельских поселений до федерального уровня. И уже сегодня начинать системную работу по отбору кандидатов, их последующему обучению и патронату в профессиональной
деятельности.
Дмитрий Азаров заявил, что уже в ближайшее время резервисты будут активно привлекаться к обсуждению актуальных вопросов развития региона и реализации его потенциала – работе по улучшению инвестиционного климата, стратегическому планированию, внедрению информационных технологий.
«Для меня команда всегда является фактором определяющим. – отметил Дмитрий Азаров, – Я считаю, что только команда может добиваться значимых изменений и добиваться конкретных результатов. В этом смысле, надеюсь, что здесь моя команда. Команда нынешняя и перспективная. Команда, на которую я рассчитываю!»
В течение почти трех часов шел живой, неформальный разговор в режиме открытого диалога. Глава региона ответил на все вопросы резервистов, касающихся организации работы с перспективными кадрами. В частности, директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк, прошедшая в окружной полуфинал проекта «Лидеры России», предложила наладить наставничество для тех самарцев, которые вместе с
ней прошли этот этап конкурса. А в будущем вести наставническую работу систематически. Также участники встречи предложили вести проектную работу с резервистами, привлекать их к деятельности общественных советов при органах власти, а также провести более детальный анализ структуры резерва, чтобы вести подготовку по конкретным направлениям с учетом уже имеющихся компетенций. В ходе встречи все предложения резервистов фиксировались, в ближайшем будущем они найдут конкретное применение.
Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что прошедшее обсуждение выявило главный недостаток – отсутствие системной работы с кадровым резервом. И первое, что нужно сделать – такую систему выстроить. И тогда каждый человек, у которого есть потребность в самореализации, найдет возможность воплотить свои идеи в жизнь, сообщает пресс-служба облправительства.
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