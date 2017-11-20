Дмитрий Азаров встретился с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой

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В понедельник, 20 ноября, врио губернатора Самарской областипровел рабочую встречу с генеральным директоромАгентства стратегических инициатив (АСИ). Во встрече также приняли участие представители АСИ и члены областного кабинета министров. Стороны обсудили возможности улучшения инвестиционной привлекательности Самарской области, создания комфортных условий для малого и среднего бизнеса, а также реализацию совместных проектов в социальной сфере. По итогам встречи между правительством региона и АСИ были подписаны два соглашения о взаимодействии.Агентство стратегических инициатив подготовило ряд предложений по развитию сотрудничества между организацией и Самарской областью. Как заметил Дмитрий Азаров, в регионе есть опыт успешной реализации целого ряда проектов АСИ.Одно из ключевых направлений взаимодействия - работа по повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. «Регион, имея колоссальные возможности по привлечению инвестиций, создания условий для экономического роста и развитияпредпринимательства, не в полной мере их реализует. Губерния находится в седьмом десятке (65-е место) в рейтинге инвестиционной привлекательности, составляемом АСИ», - констатировал Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что не по всем направлениямработы Правительство области руководствуется теми критериями, которые определяют уровень инвестиционной привлекательности территории. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что сотрудничество с АСИ позволят выстроить эту работу более системно. Конкретные разъяснения руководителям профильных министерств относительно критериев оценки их деятельности были даны представителями АСИ уже в ходе встречи.Регион занимает последнее место в Приволжском федеральном округе по внедрению 12 ключевых целевых моделей по направлениям, которые являются наиболее актуальными для предпринимателей (среди них: сроки подключения к сетям, получение разрешения на строительство, региональные меры поддержки предпринимательства).«Самарская область находится в фокусе приоритетов АСИ. Ключевое внимание должно быть сосредоточено на эффективном межведомственном взаимодействии всех структур, которые отвечают за развитие бизнеса», - подчеркнула Светлана Чупшева.Дмитрий Азаров обратил внимание членов областного Правительства на тот факт, что АСИ реализует множество успешных проектов в других регионах. Агентство содействует тому, чтобы успешный опыт, реализованный в том или ином субъекте РФ, могли брать на вооружение другие регионы.Отдельно руководитель области отметил работу АСИ по развитию сотрудничества с некоммерческими организациями. «Потенциал, который содержат некоммерческие организации, недооценен. Если мы сможем его реализовать на территории Самарской области, уверен, это обеспечит опережающее развитие региона, благосостояние граждан, а значит, и успех в работе органов исполнительной власти», - заявил Дмитрий Азаров.Значительная часть рабочего визита АСИ в регион была посвящена реализации проектов в социальной сфере. «Это проекты, направленные на вовлечение негосударственного сектора в сферу оказания услуг для населения, развитие добровольческого движения», - заметила Светлана Чупшева.Генеральный директор АСИ привела пример пилотного проекта «Ресурсный центр для инвалидов», который реализован в рамкахстратегической инициативы АСИ «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Центр представляет собой модель «Единого окна» для людей с ограниченными возможностями. Его задача - оптимизировать процедуры предоставления людям с ограниченными возможностями необходимых услуг, связанных с инвалидностью и мерами социальной поддержки.«Эта модель, которая уже несколько лет реализуется на территории Самарской области, является уникальной и лучшей, на ее базе мы тиражируем проект в 15 регионах, в следующем году к нам присоединятся еще 30 субъектов РФ», - сказала Светлана Чупшева. Она отметила, что успешная реализация стала возможной благодаря грамотному межведомственному взаимодействию.По итогам встречи между Правительством региона и АСИ были подписаны два соглашения в социальной сфере. Первое направлено нареализацию системы доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста. Второепредусматривает сотрудничество в рамках проекта «Открытая реанимация», целью которого является создание условий для совместного пребывания родителей с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии.В завершение Дмитрий Азаров выразил благодарность Светлане Чупшевой за взаимодействие в период его работы в Совете Федерации. «Целый ряд очень интересных совместных проектов Агентства стратегических инициатив и Совета Федерации был реализован во многих регионах нашей страны», - подчеркнул глава региона.Ранее Светлана Чупшева вместе с врио вице-губернатора Самарской областипосетила два самарскихучреждения, где ей представили передовые практики работы.В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ, расположенном на ул. Чернореченской, 36, рассказали о принципах оказания ранней помощи детям, имеющим особенности развития. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской областиподчеркнула, что оказание ранней помощи начинается уже в роддоме и впоследствии к этому процессу подключаются учреждения реабилитации, образования, соцзащиты и именно четкое взаимодействие всех служб дает положительный результат и позволяет успешно социализировать ребенка. Гостям продемонстрировали уникальные методики, по которымзанимаются дети. В их числе игровые программы для повышения двигательной активности малышей, развития мелкой моторики, освоения бытовых навыков.В Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Светлана Чупшева познакомилась с опытом работы ресурсного центра, на базе которого открыли свои «окна» сразу несколько служб. Руководитель учреждения – главный эксперт по МСЭрассказал, что в бюро одновременно работают консультанты по средствам реабилитации, специалисты службы занятости, Почты России, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, представители минсоцдемографии региона и других ведомств, чьими услугами регулярно пользуются люди с ОВЗ. Светлана Чупшева оценила этот опыт как уникальный для России и отметила, что его следует транслировать и на другие регионы страны, сообщает пресс-служба облправительства.