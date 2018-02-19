Дмитрий Азаров встретился с депутатами городской думы и районных советов Самары

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Начиная совещание,отметил, что именно районные депутаты представляют тот самый близкий к людям уровень власти, до которого, по образному выражению главы государства, человек должен иметь возможность «дотянуться рукой».В зоне ответственности районных депутатов — решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой, поддержкой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.При этом при решении проблем людей, которые их волнуют в первую очередь, депутаты не должны забывать и о стратегических вопросах, которые касаются развития всего городского хозяйства. Ведь от того, как будет развиваться столица региона, во многом будут зависеть и темпы социально-экономического развития Самарской области в целом.«Самара — один из немногих городов, где в полной мере прошла реформа местного самоуправления, были созданы муниципальные внутригородские районы. Успех этой реформы зависит от вас, вы представляете власть, наиболее близкую к людям, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Да, не все вопросы, с которыми к вам приходят люди, находятся в зоне полномочий районов. Но если вы будете отстаивать интересы граждан на городском, на областном уровне, они будут давать вашей работе соответствующую положительную оценку».Там, где депутаты работают активно, уже сегодня люди очень высоко оценивают результаты реформы, говорят, что это было правильное решение. Но так происходит не во всех округах. «Исходя из собственного опыта общения с людьми на личных приемах граждан, как члена Совета Федерации, так и временно исполняющего обязанности Губернатора, должен сказать, что очень часто люди не знают фамилии своего районного депутата», — отметил глава региона.Говоря о системе местного самоуправления, созданной в Самаре, Дмитрий Азаров подчеркнул: «Я рассчитываю на то, что эта модель окажется жизнеспособной. Сегодня мы должны сделать все, чтобы эта модель работала и работала эффективно. На мой взгляд, выводы делать рано, пройден еще очень небольшой путь. Но, с другой стороны, ожидания в обществе, внимание к вашей работе очень серьезное».В ходе встречи обсуждались наиболее волнующие граждан темы. Врио министра социально-демографической и семейной политики регионарассказала о выстраивании системной работы по мерам социальной поддержки граждан. В 2018 году на территории области семьям с детьми производятся выплаты 29 видов пособий, дотаций, компенсаций. 11 из них — в соответствие с федеральным законодательством, 18 — региональным. На эти цели предусмотрено 6,9 млрд. руб., в том числе 4,7 млрд руб. — средства областного бюджета. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. За последние 10 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось более чем в два раза.Также Марина Антимонова рассказала об изменениях, связанных с назначением единовременных выплат отдельным категориям граждан. Так, по поручению главы региона уже в прошлом году были восстановлены ЕДВ работающим пенсионерам, у которых размер пенсии не превысил 13,5 тыс. рублей. В результате этого решения ЕДВ получают более 50 тыс. человек.Кроме того, с января 2018 года, впервые за последние годы была произведена индексация ЕДВ ветеранам войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и ряду других. Вслед за индексацией пенсии неработающим пенсионерам по поручению главы региона областное правительство разработало законопроект об индексации критерия нуждаемости. Он должен составлять 20221,5 рубля. Это позволит сохранить выплаты более чем 10 тысячам жителей региона.Также на совещании выступили управляющий отделением ПФР по Самарской области, которая рассказала об и изменениях в пенсионной системе страны в 2018 году.Отдельным пунктом повестки совещания стало обсуждение хода приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы благоустройства — в соответствии с законодательством является вопросом местного, даже не регионального, значения. Тем важнее решение, принятое Президентом, о выделении в 2017 году 25 млрд. рублей на программу на благоустройства. В 2018 году на ее реализацию направят 20 млрд. рублей и 5 млрд. рублей выделят малым городам. «Огромная помощь оказывается сегодня муниципалитетам», — отметил глава региона.С докладом об организации работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» выступил председатель Самарской губернской думы. В 2018 году все проекты благоустройства общественных пространств региона будут определяться рейтинговым голосованием, которое пройдёт 18 марта. Важно информировать людей о том, как будет проходить общественное голосование, как можно принять личное участие в вопросах благоустройства региона.После этого все желающие депутаты получили возможность задать вопрос главе региона. В основном, они также касались благоустройства дворов и общественных пространств, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.Подводя итоги совещания глава региона отметил: «Такого набора возможностей, моделей устройства местного самоуправления нет ни в одном государстве в мире. Люди могут использовать ту модель, которую считают более эффективной». На депутатах районов лежит большая ответственность — ведь во многом по их работе люди делают вывод о власти в целом. А значит, в их силах сделать взаимодействие людей и власти более эффективным, работающим на благо города и региона, сообщает пресс-служба облправительства.