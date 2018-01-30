Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной Думы РФ от Самарской области

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Сегодня, 30 января, глава регионав рамках региональной недели встретился с депутатами Государственной Думы от Самарской области. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития области - улучшение инвестиционной привлекательности, участие самарских предприятий в гособоронзаказе, развитие транспортной инфраструктуры, формирование системы мер социальной поддержки и благоустройство малых городов.Эти вопросы с главой региона обсудили депутаты ГосдумыДмитрий Азаров поблагодарил парламентариев за работу на благо региона, а также обозначил ряд задач, поставленных Правительством страны, которые необходимо решать в тесном взаимодействии с депутатами.Одними из важнейших направлений глава региона назвал развитие промышленного производства, улучшение инвестиционной привлекательности Самарской области, развитие транспортной инфраструктуры. Также ряд вопросов бы связан с федеральным финансированием строительства больниц, школ, детских садов, участием региона в программе формирования комфортной городской среды, в том числе в малых городах.«По инициативе Президента Россиивыделены дополнительные средства на малые города, и это важно для нас. Диагностика проблем показала: у жителей малых городов есть ощущения, что в предыдущий период им не уделялось должного внимания на территории», - отметил глава региона.Дмитрий Азаров также подчеркнул, что Правительство региона рассчитывает на всестороннюю поддержку парламентариев при корректировке федерального бюджета по включению областных проектов в программу «Комфортная городская среда».О развитии производственного потенциала региона на встрече рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он сообщил, что сейчас идет работа по исполнению поручения Президента, которое касается диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса. НапомнимЮ по плану объем гражданской продукции предприятий должен составлять не менее 30% к 2025 году и 50% к 2030 году. Сейчас межфракционная группа Госдумы готовит законодательные предложения, позволят достичь этих показателей. «Договорённости, которые достигнуты на ряде самарских предприятий, говорят о том, что эти задача им по полечу», - резюмировал Владимир Гутенев. Он также предложил, чтобы в работе межфракционной группы приняли участие представители регионального Правительства, руководители предприятий. Дмитрий Азаров отметил безусловную важность этой инициативы.Герой России, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, сообщил, что по поручению главы региона обсудил вопрос об организации на «Авиакоре» базы по ремонту самолетов Ту-134. «У Министерства обороны достаточно большой парк Ту-134, и в Самаре готовы принять и реализовывать эту задачу», - подчеркнул Владимир Шаманов.Дмитрий Азаров поблагодарил парламентария за поддержку «Авиакора»: «Для нас крайне важно, чтобы авиационный завод имел загрузку сегодня, а самое главное - видел перспективу».Владимир Шаманов также рассказал, что в марте на базе АвтоВАЗа пройдет выездное заседание военно-промышленной комиссии. На ней будет рассмотрена возможность восстановления производства спецавтомобилей. По словам Владимира Шаманова, если такое решение будет принято, это расширит возможности АвтоВАЗа на получение федеральной поддержки. Кроме того, депутат рассказал о сотрудничестве комитета по обороне Госдумы с вузами региона - Самарским университетом, Самарским техническим университетом и ТГУ для реализации их потенциала в авиации и космонавтике.Зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский уделил особое внимание участию самарских предприятий в проекте ПАО «Новатэк» «Арктик СПГ-2». Напомним, соглашения с «Новатэк» заключили АО «РКЦ «Прогресс», АО «Тяжмаш», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», ООО «Кроне Инжиниринг» и ЗАО «Лада-Флект». Сотрудничество предполагает размещение заказов на производство оборудования для «Арктик СПГ 2», что позволит загрузить предприятия региона и создать дополнительно более 3,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Леонид Симановский отметил, что три предприятия из пяти уже активно участвуют в проекте. Это позволяет рассчитывать на загрузку производств до 2028-2030 годов. Заявки двух других предприятий сейчас рассматриваются, и их депутат оценил как перспективные.Дмитрий Азаров подчеркнул, что большое декабрьское совещание в Тольятти, посвященное сотрудничеству самарских предприятия с ПАО «Новатэк», уже приносит результаты.«Самарские предприятия имеют возможность получить очень серьезную загрузку. Арктик СПГ-2 - это важнейший, масштабный проект с миллиардными заказами», - сказал Дмитрий Азаров. Участие в проекте позволит оборонным предприятиям, в том числе, выполнить задачу по диверсификации ОПК, обозначенную Президентом России.Руководитель области пригласил депутатов, в первую очередь Надежду Колесникову, принять участие в деятельности рабочей группы, которая занимается формированием фактически новой системы мер социальной поддержки в регионе. С учетом принятых Президентом РФ системных мер поддержки отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми, эта работа требует дополнительного импульса. Работа группы, ее взаимодействие с региональными профильными министерствами не останавливалась в период новогодних праздников.«Рабочая группа призвана обобщить весь массив информации, оценить, как дополнительные меры социальной поддержки, утвержденные Президентом, окажут влияние на уровень доходов семей, и прийти к оптимальным предложениям, которые мы смогли бы реализовать в дальнейшем», - сказал Дмитрий Азаров.Евгений Серпер сообщил, что комитет по транспорту и строительству сейчас готовится к правительственной комиссии, где будет обсуждаться строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Отдельно парламентарий остановился на реконструкции самарского цирка. По словам депутата, при корректировке бюджета есть возможность получить софинансирование из федеральной казны.«Есть полный пакет разрешительной документации, есть поручение Губернатора, чтобы этот проект в ближайшее время начал реализовываться. Задача в 2018-2019 годах его завершить», - резюмировал парламентарий.Подводя итог встречи, Дмитрий Азаров подчеркнул - регион рассчитывает на продуктивную и результативную работу депутатов нижней палаты Российского парламента.«Необходимо использовать ваш колоссальный потенциал. Может быть, иногда это недооценивается здесь, на территории, но мы знаем, что в ваших силах сделать очень многое», - подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: ТРК "Губерния"