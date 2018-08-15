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Дмитрий Азаров встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

15 августа 2018 21:12
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Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей общества.
В среду, 15 августа, Глава региона Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей общества. «Мы находимся в постоянном взаимодействии со всеми конфессиями, которые представлены на территории региона, понимая, что региональной, муниципальной власти очень важно иметь поддержку в работе по просвещению, укреплению нравственности, формированию духовных основ в обществе», — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул — Самарская Митрополия Русской Православной Церкви вносит огромный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и укрепление нравственных принципов нашего общества. В регионе развиваются добрые традиции проведения православных праздников, чтений и культурно-просветительских форумов. Налажено сотрудничество с детским епархиальным образовательным центром. «Сегодня деятельность этого духовного центра и его филиалов охватывает всю территорию Самарской области. Эта важная работа, безусловно, будет продолжена», – рассказал на встрече с Патриархом Глава региона.

Также Дмитрий Азаров уделил внимание работе Поволжского Православного института, который находится в Тольятти. «Это уникальное учебное заведение высшего образования. В России есть еще два таких института, оба расположены на территории Москвы. Это очень значимый проект. Важна его просветительская, духовная миссия», — отметил Глава региона.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил руководителя региона и отметил, что в регионе ведется системная работа по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей. «Самарская Митрополия занимает особое место в жизни Русской Православной Церкви. По всем показателям она выглядит достаточно хорошо – сильная митрополия с развивающейся церковной жизнью».

В завершении встречи Дмитрий Азаров пригласил Предстоятеля посетить Самарскую область. В ответ Патриарх Кирилл поблагодарил Главу региона за приглашение и проведенную совместную работу, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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15 августа 2018  21:12
Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей общества.
Дмитрий Азаров встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
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