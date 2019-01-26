Дмитрий Азаров встретился с первым заместителем председателя Губдумы СО Екатериной Кузьмичевой

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Рабочий день губернаторапродолжила встреча с первым заместителем председателя Губдумы СОГлава региона обсудил с депутатом круг вопросов, касающихся обращений и защиты интересов граждан ее избирательного округа, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.