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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ

28 ноября 2017 23:45
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Медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ подготовила компания "Медиалогия". Исследование построено путем подсчета числа упоминаний глав регионов России в СМИ. В октябре 2017 года лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Валерий Радаев (Саратовская обл.), Александр Бречалов (Удмуртия) и Дмитрий Азаров (Самарская обл.).


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Комментарии



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