Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Москву провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
18 декабря 2018 18:12
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Участие в нем приняли представители Роскосмоса, руководство «РКЦ «Прогресс», члены правительства Самарской области, ректорат вуза и ученые.
Дмитрий Азаров отметил:
"Сегодня уровень высшего образования Самарской области остаётся одним из самых высоких в стране и ПФО, к нам с удовольствием едут учиться ребята из других регионов. При этом,согласно исследованиям, Самарский университет стал самым востребованным нестоличным техническим вузом РФ. В условиях быстро меняющегося мира, развивающихся современных областей знаний, внедрения инновационных прорывных технологий, мы - правительство СО и регион в целом, вся его экономика и промышленность, должны ориентироваться на самые современные научные разработки. В этом смысле центром инноваций должно стать вузовское сообщество. Рассчитываю,что наши университеты создадут такую экосистему, при которой новые научные разработки будут не только появляться, но и находить свое успешное воплощение на территории СО", - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Для этого, по мнению главы региона, нужно серьезно потрудиться, реализуя те планы, дорожные карты,которые есть у университета:
"К сожалению, многие идеи остались на бумаге. В первую очередь, из-за этого Самарский университет потерял несколько позиций в замечательном конкурсе топ 5-100".
В предыдущие годы Самарский университет из второй группы переместился в третью.
"Есть идеи, есть планы. Нужно чётко воплощать их в жизнь , - подчеркнул Дмитрий Азаров. - За каждым направлением мы должны видеть достижение конкретного результата. Только так можно приблизиться к цели".
В ходе Совета были рассмотрены кандидатуры на пост ректора Самарского университета. Срок полномочий Евгения Шахматова истекает 15 января 2019 года.
В список кандидатов вошли 4 человека:
- Владимир Богатырев- профессор, д.э.н., проректор по образовательной и международной деятельности;
- Михаил Ковалев-д.т.н., доцент, проректор по общим вопросам, завкафедрой эксплуатации авиационной техники;
- Андрей Прокофьев-доцент,д.т.н.,первый проректор-проректор по науке и инновациям,завкафедрой теории двигателей и летательных аппаратов;
- Роман Самсонов - д.т.н. руководитель направления "Газ и Арктика" Сколково.
"Мы самым внимательным образом отнеслись к подбору нового ректора Самарского университета, и такое внимательное отношение будет каждому университету в нашем регионе. Мы понимаем, каким потенциалом обладает тот или иной университет. Мы все заинтересованы в том, чтобы люди, которые встают во главе вуза, были учеными, организаторами, новаторами, патриотами нашей страны, патриотами своего дела - науки и образования", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также в ходе совещания губернатор Дмитрий Азаров возглавил наблюдательный совет Самарского университета. В состав совета входят академик Жорес Алферов, руководитель АО "ОДК" Александр Артюхов, гендиректор АО "РВК" Александр Повалко, гендиректор ВИАМ Евгений Каблов, известные ученые РФ и СО.
На наблюдательном совете были приняты рекомендации по включению всех кандидатов в кадровый резерв, из которого будет и назначен ректор Самарского университета.
"Я думаю, что такая конкурентная борьба за место ректора адекватна статусу нашего университета", - заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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