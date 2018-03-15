Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия-24» рассказал о визите Владимира Путина в Самарскую область
15 марта 2018 21:00
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Дмитрий Азаров рассказал, что в первые месяцы 2018 года Самарскую область посетило высшее руководство страны: президент страны, три вице-премьера, пять министров и десять замминистров. «Беспрецедентное внимание, помощь и поддержка сегодня оказывается региону», - отметил глава региона.
«На федеральном уровне сегодня есть понимание, что власть Самарской области сегодня готова отзываться на все вызовы и задачи, готова действовать оперативно, системно готовить решения и достигать результатов», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также анонсировал визит Ольги Голодец.
В эфире Дмитрий Азаров рассказал, о чем говорил на встрече с главой государства Владимиром Путиным 7 марта в Самаре. Затронули вопрос строительства «Клиники Сердца». Уже год стройка заморожена. Хотя степень готовности объекта высокая.
«Президента мы попросили помощь не в строительстве, а в маршрутизации пациентов. Мощность клиники составит 11500 операций в год, в Самарской области меньшая потребность, мы готовы принимать пациентов из других регионов...
...Поручение Президента есть. А достроить клинику, найти инвестора - это наша задача», - рассказал Дмитрий Азаров.
«Отдельно с Владимиром Владимировичем Путиным мы проговорили по ситуации с детской поликлиникой в Сызрани. С ней тяжелая ситуация. В итоге появилось поручение Президента оказать федеральные меры поддержки. Новая детская поликлиника в Сызрани появится», - сообщил Дмитрий Азаров.
«Внимание к здравоохранению у государства колоссальное и ГЧП помогает нам двигаться опережающими темпами. Это партнёрство мы будем развивать и далее во благо здоровья жителей Самарской области», - подвёл итоги недавних открытий нескольких крупных медцентров в регионе Дмитрий Азаров.
Тема здравоохранения и его развития обсуждалась главой региона с Владимиром Путиным и во время обсуждения города Тольятти. Там предусмотрено строительство поликлиник в рамках программы празднования 50-летия «АвтоВАЗа», но есть одно НО...
«Есть план мероприятий, но он, к сожалению, не обеспечен финансированием. Он есть только на бумаге. Сегодня мы работаем над тем, чтобы каждый пункт наполнить финансированием из бюджетов федерального и регионального», - рассказал Дмитрий Азаров.
«В Тольятти появятся новые больницы, школы, детские сады и дороги. Мы обсудили с президентом страны возможности дальнейшей реализации плана», - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона обсудил с Владимиром Путиным и строительство моста через Волгу в районе Тольятти: «Об этом много говорили, но нет даже экономического и логистического обоснований строительства. Он не учтён в транспортной стратегии РФ», - сообщил Дмитрий Азаров. «Сегодня мы отрабатываем обоснования строительства моста с Росавтодором. Серьезно обсудили этот вопрос с министром транспорта Максимом Соколовым и получили предварительную поддержку», - рассказал он.
Важный шаг - корректировка транспортной стратегии РФ. «Очень важно, чтобы наш регион попал в международные транспортные коридоры Европа-Китай, так называемый Новый шёлковый путь. Самарской области там нет, но мы работаем над тем, чтобы попасть в этот проект», - отметил Дмитрий Азаров.
«Если сможем добиться корректировки стратегии, то мост через Волгу в районе Тольятти станет необходим. С Росавтодором работаем, обоснование представим. Поручение Президента – рассмотреть обоснование при корректировке транспортной стратегии РФ до 2030 г.», - сообщил Азаров.
По поводу строительства в Самаре «Клиники сердца» Дмитрий Азаров сказал: «Мы занимаемся поиском инвестора»
«Президент страны большое внимание уделил пространственному развитию России. Агломерации - это драйвер развития территории, а Самарско-Тольяттинская агломерация — уникальна. По численности населения в 2,7 млн человек это крупнейшая в стране нестоличная агломерация», - отметил Дмитрий Азаров.
Один из итогов визита Президента страны Владимира Путина в Самарскую область - поручение вице-премьеру Виталию Мутко по ледовой арене в Самаре. «Надеемся ее вместимость будет около 5500 мест», - рассказал в эфире Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.
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