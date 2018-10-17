Дмитрий Азаров в Москве встретился с замминистра Минстроя РФ Никитой Стасишиным
17 октября 2018 18:29
112
Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.
Он включает 4 направления: ипотека, жилье, ФКГС и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Также обсудили реализацию нацпроекта "Экология в Самарской области". Он включает 10 направлений, одно из которых ("Чистая вода") курирует Минстрой РФ совместно с Минприроды.
Одна из ключевых тем - модернизация систем водоочистки в городах и других населенных пунктах Самарской области. Отдельное внимание было уделено развитию сети очистных сооружений на Волге. СО подготовила ряд проектов в этом направлении.
Глава региона Дмитрий Азаров по итогам встречи отметил, что удалось договориться о включении заявок от Самарской области в нацпроект и заручиться поддержкой в части финансирования мероприятий, которые будут выполняться на территории региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 октября 2018 18:29
Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области. Политика региона
111
17 октября 2018 15:06
Поскольку максимальное участие в нацпроекте "Экология" очень важно для региона, Дмитрий Азаров участвует в переговорах лично. Политика региона
137
16 октября 2018 23:18
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе. Политика региона
381
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
396
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
317
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
351
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
318
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
382
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
362
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
767
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
633
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1027
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
664
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1096
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1142
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2233
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1654
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1826
Мероприятия