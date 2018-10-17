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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров в Москве встретился с замминистра Минстроя РФ Никитой Стасишиным

17 октября 2018 18:29
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Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров в Москве встретился с замминистра Минстроя РФ Никитой Стасишиным.

Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.

Он включает 4 направления: ипотека, жилье, ФКГС и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Также обсудили реализацию нацпроекта "Экология в Самарской области". Он включает 10 направлений, одно из которых ("Чистая вода") курирует Минстрой РФ совместно с Минприроды.

Одна из ключевых тем - модернизация систем водоочистки в городах и других населенных пунктах Самарской области. Отдельное внимание было уделено развитию сети очистных сооружений на Волге. СО подготовила ряд проектов в этом направлении.

Глава региона Дмитрий Азаров по итогам встречи отметил, что удалось договориться о включении заявок от Самарской области в нацпроект и заручиться поддержкой в части финансирования мероприятий, которые будут выполняться на территории региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



Политика региона
17 октября 2018  18:29
Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.
Дмитрий Азаров в Москве встретился с замминистра Минстроя РФ Никитой Стасишиным
Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.   Политика региона
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17 октября 2018  15:06
Поскольку максимальное участие в нацпроекте
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Поскольку максимальное участие в нацпроекте "Экология" очень важно для региона, Дмитрий Азаров участвует в переговорах лично.    Политика региона
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