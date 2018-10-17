Дмитрий Азаров в Москве встретился с замминистра Минстроя РФ Никитой Стасишиным

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Губернаторв в Москве встретился с замминистра Минстроя РФСтороны обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области.Он включает 4 направления: ипотека, жилье, ФКГС и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.Также обсудили реализацию нацпроекта "Экология в Самарской области". Он включает 10 направлений, одно из которых ("Чистая вода") курирует Минстрой РФ совместно с Минприроды.Одна из ключевых тем - модернизация систем водоочистки в городах и других населенных пунктах Самарской области. Отдельное внимание было уделено развитию сети очистных сооружений на Волге. СО подготовила ряд проектов в этом направлении.Глава региона Дмитрий Азаров по итогам встречи отметил, что удалось договориться о включении заявок от Самарской области в нацпроект и заручиться поддержкой в части финансирования мероприятий, которые будут выполняться на территории региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.